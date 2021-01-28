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Alabarda'dan Mcgurk ve itlerine sert tepki! 'Hani Şemdinli'yi alacaktınız...'

Biden yönetiminin Ortadoğu sorumlusu Brett Mcgurk hakkında açıklamalarda bulunan, Stratejist ve Haliç Üniversitesi Öğretim görevlisi Yusuf Alabarda, Mcgurk'ün hiç birşeyi değiştiremeyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 21:45:00 -

Suriye'nin kuzeyinde PKK-YPG-PYD yapısını destekleyen ABD'nin Ortadoğu'dan sorumlu görevlisi Brett Mcgurk hakkında açıklamalarda bulunan Stratejist ve Haliç Üniversitesi Öğretim görevlisi Yusuf Alabarda, "Unutmaki Mcgurk sen görevdeyken biz Afrin'i temizledik ve itleri havladı." diyerek bölgede kimsenin Türkiye'ye karşı birşey yapamayacağını belirtti.

Alabarda'nın açıklamaları şöyle:

ABD'den CENTCOM'dan bir mesaj yayınlandı. Kobani'nin DEAŞ'tan kurtarılmasını kutladı. Olabilir ancak neden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından DEAŞ'tan kurtarılan El Bab, Azez, ve Cerablus için niye tebrik mesajı atmıyorsunuz. Türkiye 2016'nın Türkiyesi değil, Brett Mcgurk zannediyor ki birşeyleri değiştirebiliriz. Unutmaki Mcgurk sen görevdeyken biz Afrin'i temizledik ve itleri havladı. Afrin'e karşı Şemdinli'yi alacağız diye, hadi baldırı çıplaklar çıksanıza saklandığınız deliklerden Hakkarili size öyle bir tokat atarki nereden geldiğini anlamazsınız.

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Yorumlar

Putsavar

chpti+'in babasi bu pedofil ameriganlar
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