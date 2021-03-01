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Gündem Alabarda: Kendisini Kazıklı Voyvoda sanan adamların rütbeleri geri alınmalı
Gündem

Alabarda: Kendisini Kazıklı Voyvoda sanan adamların rütbeleri geri alınmalı

Katıldığı canlı yayında 28 Şubat'la ilgili açıklamalarda bulunan Haliç Üniversitesi Öğretim üyesi ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda, 28 Şubat sürecinde kendini Kazıklı Voyvoda sanan adamların rütbelerinin geri alınmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 22:09:00 - 2021-03-02 07:34:56

28 Şubat 1997'de sivil hükümete karşı yapılan darbede Türkiye ekonomisi 300 milyar dolar kayıp verdi. 28 Şubat'ı gerçekleştiren sözde askerlerden ise hesap sorulmadı.

Haliç Üniversitesi Öğretim üyesi ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda, TV 24 canlı yayınında yaptığı açıklamada, "28 Şubat'ın sivil ve ekonomik ayağı mutlaka araştırmalı ve hasplaşılmalı, 28 Şubat sürecinde kendini Kazıklı Voyvada sanan adamların rütbelerinin geri alınmasının bu konularla ilgili mücadelinin mihenk taşı oluşturduğunu istiyorum. Ya da demokrasiye balans ayarı verdik diyenlerden mutlaka hesap sorulmalı bugüne kadar hiç bir şey sorulmadı."

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Yorumlar

adil olan budur.... 

..hala kuyrugu dik tutup bugun de ayni namussuzlugu yapmaktan bahsetmeleri millete meydan okumak, bir tur BATICI HASHASILIK!
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Murat

Ayni fikirdeyiz , ayrica hazinenin zararini da odesinler.
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