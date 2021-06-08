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Gündem Alabarda ABD'nin sinsi planını anlattı
Gündem

Alabarda ABD'nin sinsi planını anlattı

Haliç Üniversitesi Öğretim üyesi ve stratejist Yusuf Alabarda ABD'nin derin Rusya planını anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 05:40:00 -

Son günlerde ABD ve Rusya çekişmesi dikkat çekerken, Haliç Üniversitesi Öğretim üyesi ve stratejist Yusuf Alabarda, ABD'nin Rusya ile neyi amaçlamak istediğini açıkladı.

Alabarda'nın açıklaması şöyle:

Rusya'nın 185 milyar dolarını Euro ve Yuan'a çevirmesi ne kadar etkili olur bilemiyorum. Ancak Doların dolaşımını hesap ettiğinizde devede kulak kalır. Rusya petrolün, altının ve doğal gaz fiyatlamasını dolardan çıkarabilecek misin? Bunları yapamazsanız doların rezerv para olma özelliğini kaldıramazsınız. Dolar dünya çapında yara almaya devam ediyor. Ülkelerin kendi ticaretlerini kendi para birimi ile yapmasının etkilerini göreceğiz. ABD'nin güvenlik denklemine baktığınızda, Rusya'nın hasım olarak görülen bir ülke olduğunu sanmıyorum. 144 milyon nüfuslu Rusya'nın nüfusu giderek daralıyor. Ekonomisini sadece savunma silahı ve petrol gibi yakıtlarla sürdürüyor. Türkiye'de ne yapılmaya çalışıyorsa, Rusya'da da o yapılıyor. Putinsiz bir Rusya planı yapıyorlar. ABD için en önemli rakip Çin'dir. ABD bugün 700 milyar dolarlık savunma harcaması yapıyor. Çin 400 milyar dolar ile ABD'yi takip ediyor. Çin hem İpekyolu hem de incilimanı planlarıyla inanılmaz yatırımlar yaptı. Bu bile ABD'nin hegomon gücüne meydan okumaktadır. 2. Dünya Savaşı sonrası İngiltere hegemonyası sona erdi. Yerini ABD aldı. Amerika kendi gibi düşünen bir devlet sistematiğine dönüştürürse Çin'e karşı kullanabilir.

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