Alabalık tesisi yıllık 13 bin TL’ye kiraya verilecek
Trabzon ili, Maçka ilçesinde bulunan Orman Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı alabalık üretim tesisi 10 yıllığına kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Trabzon İli, Maçka İlçesi, Çeşmeler Mahallesinde Devlet ormanı üzerinde bulunan ve Orman Genel Genel Müdürlüğü Özel Bütçe Sabit Kıymetlerinde kayıtlı olan, toplam alanı 645,09 m² Alabalık Üretim Tesisi (276,56 m² Alanlı Balık Üretim Tesisi Ana Binası, 68,71 m² Tesis Ek Binası, 226,04 m² Alabalık Havuzu) olmak üzere 571,31 m² kapalı alanlı Alabalık Üretim Tesisinin Kiralanması 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/c maddesi gereğince AÇIK TEKLİF usulü ile 10 (on) yıl süreyle kiraya verilecektir. İhale 21/05/2021 Cuma günü, saat 10:00’da Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı salonunda yapılacak.
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