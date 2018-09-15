Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde daha önce tutuklu bulunan Alaattin Çakıcı için sahte sağlık raporu düzenlendiği ve hastanede çeşitli harcama kalemlerinde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alınmıştı. MHP lideri Devlet Bahçe’li de bu duruma tepki göstermiş Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama istemişti. Bakanlık Alaattin Çakıcı hakkında açıklamada bulundu. Peki Alaattin Çakıcı’ya düzenlenen sağlık raporu nedir?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), lideri Devlet BahçeliAlaattin Çakıcı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Türkiye'nin tek sorunu Alaattin Çakıcı olmamalı. Çakıcı hakkında verilen sağlık raporuyla ilgili kuşkuları Sağlık Bakanlığı inceleyebilirdi" ifadelerini kullandı. Devlet Bahçeli’nin açıklamasından sonra Sağlık Bakanlığı Alaattin Çakıcı hakkında açıklama yaptı. İşte o açıklama: “Alaattin Çakıcı’ya Sınırsız Ziyaret İzni” başlığı ile muhtelif medya organlarında çıkan haberler hakkında ilk olarak Bakanlığımızca 02.07.2018 tarihinde inceleme başlatılmış ve iki müfettiş görevlendirilmiştir.

Söz konusu haberlerde yer alan “Bakanlığımızın düzenlenen bir sağlık raporuyla ilgili kuşkuları gidermediği” yönündeki ifadeler ise gelişmelerle ilgili yeterli bilgiye ulaşılamamış olmasından kaynaklandığını düşündürmektedir. Oysa yapılan inceleme sonucunda Kırıkkale İl Sağlık Müdürü ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi görevden alınmış, metni tıbbi terminolojiye uygun dil ve üslupla düzenlenmediği belirlenen sözde raporla ilgili yönetici ve hekimlere uyarı cezası verilmiştir.

Daha sonra Bakanlığımıza ulaşan iddialar üzerine 07.09.2018 tarihinde yeni bir inceleme başlatılmış, inceleme devam etmekte iken 23 sağlık personelinin göz altına alınması üzerine de 13.09.2018 tarihinde iki müfettiş daha görevlendirilerek kapsam genişletilmiştir. Ayrıca bu esnada Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekim Vekili, Başhekim Yardımcısı ile İdari ve Mali İşler Müdürü görevlerinden alınmıştır. Bakanlığımız konuyu hassasiyetle takip etmekte olup sorumluluğunun bilincinde olarak gerekli iş ve işlemleri kuşkuya mahal bırakmayacak şekilde tesis etmiştir. Bundan sonra da üzerine düşeni eksiksiz yerine getirecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.