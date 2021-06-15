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Gündem Alaattin Çakıcı yurt dışına mı gitti? Çakıcı cephesinden açıklama geldi
Gündem

Alaattin Çakıcı yurt dışına mı gitti? Çakıcı cephesinden açıklama geldi

Alaattin Çakıcı’nın basın danışmanı Ferhat Aydoğan, Çakıcı’nın yurt dışına çıktığı iddiaları üzerine bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 17:16:00 -
Alaattin Çakıcı yurt dışına mı gitti? Çakıcı cephesinden açıklama geldi

T24 yazarı Tolga Şardan bugünkü “Çakıcı'ya Kıbrıs yolları gözükürken, Sarallar nerede?” başlıklı haberinde Alaattin Çakıcı’nın yurt dışına çıktığını iddia etmişti. Söz konusu iddiayla ilgili Çakıcı cephesinden ilk açıklama Çakıcı’nın basın danışmanı Ferhat Aydoğan’dan geldi.

Alaattin Çakıcı'nın ne yaptığı ve nerede olduğuna ilişkin bazı iddialar ortaya atıldı.

Kamuoyu tarafından merak edilen bu soruya T24 yazarı Tolga Şardan bugünkü haberinde cevap verdi. Şardan Çakıcı'nın birileri tarafından 'sus ve piyasadan çekil' denilerek, durum normalleşene kadar Kıbrıs'a gittiğini kaleme aldı.

Çakıcı cephesinden ilk açıklama

Şardan’ın haberi sonrası Çakıcı cephesinden iddialara yanıt gecikmedi.

Bafralı Delidemir’ lakaplı bir kişi tarafından yayımlanan mesaj, Çakıcı’nın basın danışmanı Ferhat Aydoğan tarafından paylaşıldı. Sertkaya mesajında, “Birileri yurtdışına gitmiş birisine yavru Vatan’dan yer açıyorlar, kimsenin bir yere gittiği yok gidenler zaten gitmiş” dedi.

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