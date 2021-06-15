Alaatin Çakıcı nerede? Alaatin Çakıcı kimdir? Alaattin Çakıcı nereli?

Alaattin Çakıcı, 20 Ocak 1953 tarihinde Trabzon Arsin)’de doğdu. 1953'te, Ali ve Şakire Çakıcı çiftinin beş çocuğunun en büyüğü olarak Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Fındıklı köyünde dünyaya geldi. Fahrettin ve Gençağa isimlerinde iki erkek kardeşi; Gamze ve Leyla isimlerinde iki kız kardeşi olan Çakıcı, bir süre sonra ailesiyle birlikte Gültepe, Kağıthane, İstanbul'a göç etti. Babası Ali, burada kahvehane kurdu ve işletmeye başladı.

17 Ağustos 1998'de Türk ve Avusturyalı özel operasyon polislerinin düzenlediği bir operasyonda modacı Canan Yaka ile sanatçı Selçuk Ural'ın kızı Aslı Ural'la birlikte Fransa'nın Nice kentinde yakalandı. Çakıcı'nın üzerinden Nedim Caner adına düzenlenmiş kırmızı pasaport ve 17 bin Amerikan doları para çıktı.

Alaattin Çakıcı, 15 Nisan 2020 Tarihli ve 31100 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ilgili yasa değişikliği kapsamında hükümlü bulunduğu Sincan L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

10 Ekim 2020'de yeğeni Adem Çakıcı'yı öldürtmeye ve azmettirmeye teşebbüs suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.

Alaattin Çakıcı nerede?

T24 yazarı Tolga Şardan, son yazısında Alaattin Çakıcı’nın Kıbrıs’a taşındığını iddia etti.