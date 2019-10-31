Al takke, ver külah! PKK paçavrası Yeni Yaşam, ABD paçavrasına döndü

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Terör örgütü PKK’ya askeri ve lojistik desteğini esirgemeyen ABD, karşılığını terör örgütünden alıyor. ABD ile terör örgütü arasındaki kirli işbirliği medya da son sürat devam ediyor.

PKK paçavrası, ABD sözcülüğüne soyundu

Terör örgütü PKK’nın paçavrası bugün yayınladığı ‘İnkar eden, tekrar eder’ başlıklı haberinde bir küstahlığa daha imza attı. ABD Temsilciler Meclisi’nin sözde Ermeni Soykırımı tasarısını onaylamasını haberleştiren Yeni Yaşam paçavrası, ABD’ye destek vermekten de geri durmadı. Paçavra, sözde soykırım tasarısını onaylayan üyelerin “Soykırımı inkar edenler, aynı şeyi yeniden yapabilir” şeklinde sözlerini haberine taşıyarak ABD sözcülüğüne soyundu.

Paçavradan ABD’nin iftirasına destek

Sözde Ermeni soykırımı konusunda ABD’nin yalakalığını yapan Yeni Yaşam, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde teröristlere yönelik düzenlediği Barış Pınarı Hrekatı’nı da hedef aldı. Paçavra Yeni Yaşam, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin “Suriye’de yapılanlar günümüzdeki tehlikenin bir habercisi” şeklindeki sözlerine de yer vererek, ABD’nin Türkiye’ye yönelik ‘Soykırım’ iftiralarını destekler şekilde yayınladı.