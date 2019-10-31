Al takke, ver külah! PKK paçavrası Yeni Yaşam, ABD paçavrasına döndü
Terör örgütü PKK’nın propaganda bülteni Yeni Yaşam, haydut ABD’nin sözde Ermeni Soykırımı tasarısını kabul etmesi sonrası bir küstahlığa daha imza attı. PKK paçavrası Yeni Yaşam, yayınladığı ‘İnkar eden, tekrar eder’ haberiyle ABD’nin sözcülüğüne soyundu.
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Terör örgütü PKK’ya askeri ve lojistik desteğini esirgemeyen ABD, karşılığını terör örgütünden alıyor. ABD ile terör örgütü arasındaki kirli işbirliği medya da son sürat devam ediyor.
PKK paçavrası, ABD sözcülüğüne soyundu
Terör örgütü PKK’nın paçavrası bugün yayınladığı ‘İnkar eden, tekrar eder’ başlıklı haberinde bir küstahlığa daha imza attı. ABD Temsilciler Meclisi’nin sözde Ermeni Soykırımı tasarısını onaylamasını haberleştiren Yeni Yaşam paçavrası, ABD’ye destek vermekten de geri durmadı. Paçavra, sözde soykırım tasarısını onaylayan üyelerin “Soykırımı inkar edenler, aynı şeyi yeniden yapabilir” şeklinde sözlerini haberine taşıyarak ABD sözcülüğüne soyundu.
Paçavradan ABD’nin iftirasına destek
Sözde Ermeni soykırımı konusunda ABD’nin yalakalığını yapan Yeni Yaşam, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde teröristlere yönelik düzenlediği Barış Pınarı Hrekatı’nı da hedef aldı. Paçavra Yeni Yaşam, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin “Suriye’de yapılanlar günümüzdeki tehlikenin bir habercisi” şeklindeki sözlerine de yer vererek, ABD’nin Türkiye’ye yönelik ‘Soykırım’ iftiralarını destekler şekilde yayınladı.