  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Al takke, ver külah! PKK paçavrası Yeni Yaşam, ABD paçavrasına döndü

Terör örgütü PKK’nın propaganda bülteni Yeni Yaşam, haydut ABD’nin sözde Ermeni Soykırımı tasarısını kabul etmesi sonrası bir küstahlığa daha imza attı. PKK paçavrası Yeni Yaşam, yayınladığı ‘İnkar eden, tekrar eder’ haberiyle ABD’nin sözcülüğüne soyundu.

2019-10-31 13:13:00 - 2019-10-31 13:36:49
Al takke, ver külah! PKK paçavrası Yeni Yaşam, ABD paçavrasına döndü

 yeniakit.com.tr 

Terör örgütü PKK’ya askeri ve lojistik desteğini esirgemeyen ABD, karşılığını terör örgütünden alıyor. ABD ile terör örgütü arasındaki kirli işbirliği medya da son sürat devam ediyor.

PKK paçavrası, ABD sözcülüğüne soyundu

Terör örgütü PKK’nın paçavrası bugün yayınladığı ‘İnkar eden, tekrar eder’ başlıklı haberinde bir küstahlığa daha imza attı. ABD Temsilciler Meclisi’nin sözde Ermeni Soykırımı tasarısını onaylamasını haberleştiren Yeni Yaşam paçavrası, ABD’ye destek vermekten de geri durmadı. Paçavra, sözde soykırım tasarısını onaylayan üyelerin “Soykırımı inkar edenler, aynı şeyi yeniden yapabilir” şeklinde sözlerini haberine taşıyarak ABD sözcülüğüne soyundu.

Paçavradan ABD’nin iftirasına destek

Sözde Ermeni soykırımı konusunda ABD’nin yalakalığını yapan Yeni Yaşam, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde teröristlere yönelik düzenlediği Barış Pınarı Hrekatı’nı da hedef aldı. Paçavra Yeni Yaşam, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin  “Suriye’de yapılanlar günümüzdeki tehlikenin bir habercisi” şeklindeki sözlerine de yer vererek,  ABD’nin Türkiye’ye yönelik ‘Soykırım’ iftiralarını destekler şekilde yayınladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Rabia Zafer

Bu Paçavra Gazetesi,Kesinlikle Kapatılmalıdır. Bunlara Asla Taviz Verilmemelidir.
  • Yanıtla

hizipsavar

devlet bunu açı açık söylesin bunlar ermeni örgütleri bunların kürtlerle türklerle alakası yok. bir çoğo alevi kimliğinin arkasına saklanmaış abdest bilmez namaz bilmez peygamber sav. bilmez ali r.a. bilmez. tek hedefleri t.c. yıkmak ve yok etmektir. asal biter pkk başlar o biter alfabede harf mı yok başkası başlar. bu iş kıyamete kadar gidecek. türk milleti için hiç bir zaman savaşsınz gün olmayacak. herkes aklını başına toplasın akıllı olsun. bu gün hdp ve chp tamamen işgal altındadır. 
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

impression-emin-evim