Al Sancak projesi bir ilki gerçekleştirdi... Bu özellik başka hiçbir dizide yok!

Güçlü prodüksiyonu, etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşan, sezonun çok konuşulan yapımı ‘Al Sancak’ın Sacit’i Cem Kurtoğlu ve Hüseyin’i Çağlar Sayın dizi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

“Sacit; sert mizaçlı, babacan ve liyakatli bir komutan”

Al Sancak’ın Sacit’i, usta oyuncu Cem Kurtoğlu karakteri hakkında “Tümgeneral Sacit Korkmaz; sert mizacının arkasında baba şefkati olan ve varlığını her zaman timinin yanında hissettiren bir komutan. Timini her daim destekleyen, savunan, güç veren bir komutan. Evlatlarını bir operasyona gönderirken içi kıyılıyor, bunun ağırlığı altında eziliyor ama belli etmiyor. Soğuğun en alasını, sıcağın en fenasını, barut kokusunu, çatışmayı, sıkışmışlığı, acıyı, eziyeti çok iyi biliyor. O; timi ayakta tutan, diri olmalarını sağlayan, bu konuma atanmış en liyakatli kişi. Her personeli, onun emir komutasında çalışmaktan onur duyar.” şeklinde konuştu.

Al Sancak dizisinde Özel Kuvvetler Komutanı Sacit Korkmaz’ı canlandıran Cem Kurtoğlu, karakterine hazırlık sürecini “Çok sayıda rütbeli asker tanıdığım ve dostum olduğu için asker yaşam ve davranışlarını biliyorum. Görüşlerimi, karakter analiziyle birleştirerek çalışma sürecim devam ediyor.” sözleriyle anlattı.

Öncelikle dizimiz Türk televizyon tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Al Sancak; hem ülkemiz insanına hem de tüm dünyaya TSK’nin bugünkü gücünü, hikayesel bir dille anlatıyor. Böyle bir projenin hem ülkemizin hem de dünyanın içinde bulunduğu sıkıntılı dönemlerde son derece gerekli ve önemli olduğu inancındayım. Ülkem adına böyle bir projede önemli bir karaktere can vermeye çalıştığım için hem çok mutluyum hem de çok gururluyum.

Dizide Pençe Timi’nin keskin nişancısı Hüseyin’e hayat veren başarılı oyuncu Çağlar Sayın ise karakterini şu sözlerle anlattı: “Hüseyin’in Çok üst düzey bir matematik zekası ve geometri bilgisi var. Rüzgarı, nemi, mesafeyi, hatta dünyanın dönüş hızını dahi göz önünde bulundurup bunları anında hesaplayıp devresi Bora’nın doğru bir atış yapmasını sağlıyor. Çok haneli sayıları kafasından çok hızlı bir şekilde toplayıp, çarpabiliyor. Analitik düşünen fakat duygularını da saklamayan oldukça doğrucu, vicdanlı ve sessiz bir karaktere sahip.”

“Eğitimlerimizden büyük keyif aldık”

Diziye hazırlık sürecinde çok keyifli zamanlar geçirdiğini belirten Sayın; “Taktik, arazi ve silah eğitimleri aldık. Zaman zaman yorulduk ama her bir dakikasında büyük keyif aldığımıza inanıyorum.” dedi.

“Vatan sevgisini vurgulayan büyük bir prodüksiyon”

Al Sancak’ta rol aldığı için gururlu olduğunu söyleyen Sayın, “Al Sancak; her şeyden önce birlik ve beraberliğin değerini, vatan sevgisini vurgulayan çok büyük bir prodüksiyon.” dedi.

Yönetmenliğini Günay Günaydın’ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı, Selman Kılıçaslan ve Yelda Arıtaş Erdem’in kaleme aldığı ‘Al Sancak’ın başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali üstlenirken dizide ayrıca; R. Aybars Düzey, Emre Dinler, Cem Kurtoğlu, Ahmet Yenilmez, Nihat Altınkaya, Osman Soykut, İdris Nebi Taşkan, Ahmet Olgun Sünear, Melih Özdoğan, Tezhan Tezcan, Ömer Faruk Aran, Murat İnce, Fatih Gühan ve Çağlar Sayın gibi başarılı isimler rol alıyor.