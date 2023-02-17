Al sana laikçi taş kafa! Hadi oradan Fikri Sağlar

Tamer Korkmaz, “Kader, cahil insanların ortaya koydukları bir inanç biçimidir. Bizi cehaletin içine, cahiliye dönemine götürmeye çalışanların öğretmeye çalıştığı bir şey" herzelerini yumurtlayan CHP’li eski vekil Fikri Sağlar'a verdi veriştirdi. Sağlar'ın, "bilimi putlaştıran 'Laikçi Taş Kafa' örneğinin ibretlik bir vesikası" olduğunu belirten Korkmaz, Yeni Şafak'taki yazısında özetle şunları kaydetti:

" “Kader, cahil insanların ortaya koydukları bir inanç biçimidir. Bizi cehaletin içine, cahiliye dönemine götürmeye çalışanların öğretmeye çalıştığı bir şey.”

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Bu lafların sahibi mi; CHP’li eski vekil Fikri Sağlar!

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Anlaşılan o ki: Fikri Durmuş denilen “İslam Karşıtı” şahıs, halen daha Cahiliye Dönemi’nde yaşıyor.

Dinimizdeki kader inancının “ne anlama geldiği” hususunda en ufak bir bilgi sahibi dahi değil!

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-Şahıs, bilimi putlaştıran “Laikçi Taş Kafa” örneği olarak ibretlik bir vakadır.

BU CADDE “ÇIKMAZ SOKAK”

Fikri Yirmi Sekiz Şubat’ta Durmuş…

İki sene kadar önce de “Türbanlı hâkimin adaletinden kuşkum var” demişti!

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Şayet…

Şahsın Laikçi Yobaz kafası “yol gösterici” olsaydı…

“Başı açık hâkimler, modern kıyafetleriyle laikliğin üniformasını giymiş olacaklarından…

Onların adaletinden de kuşku duymak gerekecekti!”

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Ezcümle…

Fikri Durmuş Sollar’ın hezeyanları, “İslam Karşıtlığı” temelinden geliyor. (...)"