Al sana adres hadi görelim! Saadet Partili Hasan Bitmez'e Fatih Erbakan teklifi

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, 6'lı masada yer almalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Saadet Partisi olarak Milli Görüşün 55 yıllık siyasi uzlaşma kültürü tecrübesiyle hareket etmekteyiz. Tek başımıza iktidar olma şansı bulamasak da farklı dönemlerde her renkten siyasi kültürle uzlaşarak ve birliktelikle çok hayırlı hizmetler yaptık. Bugün de aynı yoldayız" ifadelerini kullandı.

Bu sözleri değerlendiren Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ise Hasan Bitmez'e Fatih Erbakan konusunda önemli bir çağrıda bulundu.

Akit Tv'de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında konuşan Ali İhsan Karahasanoğlu, "Gerçekten uzlaşma kültürüne sahipseler Erbakan'ın oğluyla yapsınlar da görelim boylarının ölçüsünü. Erbakan hocanın döneminden bahsetmiyorum. Erbakan Hoca, sol partilere payanda olmamıştı. Bunlar da çıkıp uzlaşma adı altında bunu kamufle ediyor. Ben de diyorum sen git önce Fatih Erbakan ile uzlaş. Önce Fatih Erbakan ile helalleş. Önce Tayyip Erdoğan ile helalleş ve uzlaş. Tümüyle kendinizi teslim ettiniz. Saadet'in önünde İzmir Marşı çalıyor. İzmir Marşı ne? 28 Şubat sürecinde Refah Partisi'ne düşmanlık besleyenlerin kullandığı marştır. Siz de o marşı orada izliyorsunuz. Siz siyasetin merkezi değil, CHP'nin merkezi olmuşsunuz" dedi.