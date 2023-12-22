Al birini vur ötekine! Mehmet Ali ve Acun birbirine girdi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in “Medya patronu olmasının izahını yapamıyorum" sözlerine Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi. Mehmet Ali Erbil, “50 yıldır ekran önündeyim hiçbir şeyim yok. Acun bizimle röportaj yapmak için beklerdi, şimdi kanalları, futbol kulüpleri var, bu nasıl oluyor anlamadım” demişti.

Gazeteci Enver Aysever’in Youtube kanalındaki canlı yayına katılan Acun Ilıcalı, Erbil’e yanıt vererek, “Çarkıfelek'i ona sundurmadık diye sinirlendi” ifadelerini kullandı. Acun, “Kafamız ne kadar basmıyor ya da aklımız ne kadar gitti de bir sunucuyla yapımcının aynı para kazanacağını mı düşünüyoruz” diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO