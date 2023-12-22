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Gündem Al birini vur ötekine! Mehmet Ali ve Acun birbirine girdi
Gündem

Al birini vur ötekine! Mehmet Ali ve Acun birbirine girdi

Yeniakit Publisher
2023-12-22 15:15:00 -

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, "Ben yıllardır ekrandayım, yerim belli, Acun o kadar kısa sürede nasıl medya patronu oldu" demişti. Acun Ilıcalı, Mehmet Ali Erbil'e gülerek cevap verdi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in “Medya patronu olmasının izahını yapamıyorum" sözlerine Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi. Mehmet Ali Erbil, “50 yıldır ekran önündeyim hiçbir şeyim yok. Acun bizimle röportaj yapmak için beklerdi, şimdi kanalları, futbol kulüpleri var, bu nasıl oluyor anlamadım” demişti.

Gazeteci Enver Aysever’in Youtube kanalındaki canlı yayına katılan Acun Ilıcalı, Erbil’e yanıt vererek, “Çarkıfelek'i ona sundurmadık diye sinirlendi” ifadelerini kullandı. Acun, “Kafamız ne kadar basmıyor ya da aklımız ne kadar gitti de bir sunucuyla yapımcının aynı para kazanacağını mı düşünüyoruz” diye konuştu.

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