Akyurt’ta hizmetler hızla devam ediyor

A. Enes Boyacı

26 Mart 2020 tarih ve 5887 sayılı İçişler Bakanlığı genelgesiyle il, ilçe ve mahalli idare meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantıları ertelenmişti. 04 Haziran 2020 tarih ve 8752 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesinde ise sosyal mesafeye uyulması, maske ve dezenfektan kullanılması şartıyla meclis toplantılarının yapılabileceği bildirilmiştir.

Belirtilen şartlara uyularak gerçekleşen Akyurt Belediye Meclisi toplantısında, Akyurt Belediyesinin 2019 yılı faaliyet raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı hakkında bilgi veren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık “Korona Virüs bütün dünyayı teyakkuza geçirdi. Maalesef elimizde olmayan sebeplerle bazı hizmetlerimizi kısıtlı çalışan sayısıyla gerçekleştirmek zorunda kaldık. 2 aydan fazla zamandır evlerinde olan insanlarımızın sosyal hayattan kopmaması için farklı yöntemleri uyguladık. Ramazan ayını da bu süreçte geride bıraktık ve yine farklı etkinlikler planlayıp hayata geçirdik. Akyurtlular bu süreçte herkes gibi zorlandı ancak beraberce üstesinden gelmeye çalıştık. Toplantılarımızı dijital ortamlara taşıyarak ilerledik. Meclis Toplantılarımız genelge ile ertelendiğinden, herhangi bir toplantı yapmadık. İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle, belirlenen mesafe, hijyen ve temizlik şartlarına uyarak Haziran ayı toplantımızı gerçekleştirdik. Önemli konulardan biri olan 2019 faaliyet raporumuzu görüşerek oy birliği ile kabul ettik. Faaliyet raporunun ortaya çıkmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve oy birliğiyle kabul eden meclis üyelerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.