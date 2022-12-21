Akyokuş Kasrı'nın kanalizasyon alt yapısı tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak ve mimarisiyle şehrin siluetine etki edecek Akyokuş Kasrı tüm hızıyla yükseliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, yapımı devam eden Akyokuş Kasrı’nda kanalizasyon şebeke bağlantı çalışması gerçekleştirdi. Konya’nın en önemli cazibe merkezlerinden biri olan Akyokuş’taki inşaat çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen kanalizasyon bağlantı çalışmalarında muhtelif ebat ve çaplarda dayanıklı borular kullanıldı.