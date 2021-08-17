AKYA ve ORKA'nın menzil ve hız bilgileri açıklandı

Türk Deniz Kuvvetleri’nin ağır torpido ihtiyacı için 2009 yılında başlatılan AKYA projesinde güzel haberler yolda. AKYA projesinde elde edilen çıktıların ORKA hafif torpido projesine aktarılması hedefleniyor. Bunun yanında ROKETSAN tarafından IDEF 2021 fuarına yönelik paylaşılan basın açıklamalarında bu iki mühimmat ile ilgili teknik detaylar açıklandı.

Torpido sistemleri büyük ölçüde gizlilik ile geliştirildikleri ve verileri gizli tutuldukları için paylaşılan veriler genellikle itidalli veriler oluyor. Roketsan tarafından ilk önce 15+ km olarak açıklanan ve daha sonra bir etkinlikte 30 km menzile sahip olduğu belirtilen AKYA’nın menzili son açıklamalarda 50+ kilometre olarak belirtildi. Ayrıca AKYA’nın batarya yapısı gibi önemli bilgiler de açıklandı.

AKYA ilk kez IDEF’te

AKYA için Roketsan tarafından yürütülen çalışmalar, planlanan takvim doğrultusunda başarıyla devam ediyor. 2021 yılı içinde Türk Deniz Kuvvetlerine kazandırılması hedeflenen AKYA, IDEF 2021’de, ilk kez ulusal ve uluslararası ziyaretçilerinin beğenisine sunuluyor.

AKYA Projesi ile birlikte, Roketsan’ın hassas güdümlü, yüksek hıza sahip akıllı roket ve füze sistemleri geliştirme konusunda uzun yıllar süren hassas çalışmalar ile edinmiş olduğu kritik kabiliyetler denizlerin altına iniyor. Denizaltılardan, muhtelif suüstü hedefleri ve denizaltılara karşı atılan ve tamamen millî yeteneklerle geliştirilen AKYA ile Türk Deniz Kuvvetlerinin sualtı platformlarına yönelik önemli bir ihtiyacı milli imkanlarla karşılanmış olacak.

AKYA’nın kalifikasyon çalışmaları devam ederken Türk Deniz Kuvvetlerinin öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Düşük Ölçekli İlk Üretim faaliyetleri de sürdürülüyor.

AKYA'daki tecrübeler ORKA'ya aktarılıyor

ORKA ise Türk Deniz Kuvvetlerine, suüstü ve hava platformlarından, denizaltıları vurma kabiliyeti kazandıracak. IDEF 2021’de ilk kez sergilenecek ORKA’nın envantere girmesiyle Türkiye’nin Mavi Vatan mücadelesi sahada üstünlük sağlayan bir güce daha sahip olacak.

Roketsan, milli ağır sınıf torpido AKYA’dan edindiği tecrübeleri, yeni nesil hafif sınıf torpido olan ORKA’ya da aktarıyor. ORKA, Türk Deniz Kuvvetlerinin hâlihazırda envanterinde bulunan ve gelecekte envanterine alınabilecek suüstü platformlar ile hava araçlarından atılabilecek ve denizaltılara karşı kullanılacaktır. Hassas güdüm, navigasyon, gelişmiş arama ve hücum kabiliyetlerine sahip olacak ORKA, aldatma ve karıştırmaya karşı direnciyle hedef üstünde yüksek etkinlik sağlayacak.