Aktivistleri dinlemediler... Kaplanı vurarak öldürdüler
Hindistan'da 2 senedir aranan, 13 kişiyi öldürdüğü sanılan dişi kaplan vurularak öldürüldü.03 Kasım 2018 Cumartesi 15:33
Hindistan'da 13 kişiyi öldürdüğü söylenen ve 2 yıldır aranan dişi kaplan vuruldu.
BBC'nin, Maharaştra eyaleti Ormancılık Dairesine dayandırdığı haberine göre, Borati köylülerinin ihbarı üzerine dişi kaplanı yakalamak için bölgeye giden ekip, önce hayvanı bayıltarak etkisiz hale getirmeye çalıştı.
“Saldırı üzerinde vuruldu” dendi
Kaplanın, ekip aracına saldırması üzerine silahla öldürüldüğü belirtildi.
Aktivistler yakalanmamasını istiyordu
Hindistan'da aktivistler kaplanın yakalanmaması için kampanya yürütürken, Yüksek Mahkeme ormancıların hayvanı vurmak zorunda kalması halinde bu duruma müdahil olmayacağını açıklamıştı.
13 kişiyi öldürdüğü sanılıyordu
T-1 ismiyle anılan kaplanın, 2016 yılından bu yana Maharaştra eyaletinde 13 kişiyi öldürdüğü sanılıyordu.
YORUM YAZ