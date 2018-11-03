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Aktivistleri dinlemediler... Kaplanı vurarak öldürdüler

Hindistan'da 2 senedir aranan, 13 kişiyi öldürdüğü sanılan dişi kaplan vurularak öldürüldü.

03 Kasım 2018 Cumartesi 15:33
Aktivistleri dinlemediler... Kaplanı vurarak öldürdüler

Hindistan'da 13 kişiyi öldürdüğü söylenen ve 2 yıldır aranan dişi kaplan vuruldu. 

BBC'nin, Maharaştra eyaleti Ormancılık Dairesine dayandırdığı haberine göre, Borati köylülerinin ihbarı üzerine dişi kaplanı yakalamak için bölgeye giden ekip, önce hayvanı bayıltarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. 

“Saldırı üzerinde vuruldu” dendi

Kaplanın, ekip aracına saldırması üzerine silahla öldürüldüğü belirtildi. 

Aktivistler yakalanmamasını istiyordu

Hindistan'da aktivistler kaplanın yakalanmaması için kampanya yürütürken, Yüksek Mahkeme ormancıların hayvanı vurmak zorunda kalması halinde bu duruma müdahil olmayacağını açıklamıştı. 

13 kişiyi öldürdüğü sanılıyordu

T-1 ismiyle anılan kaplanın, 2016 yılından bu yana Maharaştra eyaletinde 13 kişiyi öldürdüğü sanılıyordu. 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 15:33
  1. Hindistan
  2. Maharaştra
  3. Borati
  4. aktivistler

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