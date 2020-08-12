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Aktif iş gücü programları için 4,6 milyarlık kaynak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, son iki yılda aktif iş gücü programlarına 4,6 milyar lira aktarıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 10:12:00 -
Aktif iş gücü programları için 4,6 milyarlık kaynak

Bakan Selçuk, işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim ile girişimcilik eğitim kursları gibi modellerle gençler, kadınlar ve engellilerin sürdürülebilir istihdamını sağladıklarını belirterek şu detayları paylaştı: 2018’in Temmuz ayından bu yana 1,1 milyon kişi için 4,6 milyar lira kaynak aktardık. Gençleri geleceğe güçlü bir şekilde hazırlama gayretindeyiz. Özellikle sosyal konularda farkındalıklarını artırmak için Sosyal Çalışma Programı’nın hayata geçirildi. 2018-2020 arasında 58 bin genç girişimci için 721 milyon lirayı aşkın destek sağlandı. Program sayesinde geçen yıl 20 bin üniversite öğrencisi ilk kez iş gücü piyasasıyla tanıştı ve sigorta primleri devlet tarafından karşılandı. Genç girişimci modeli ile 18-29 yaş aralığındaki gençlerin ilk defa Bağ-Kur kapsamına girmesi halinde sigorta primleri devletçe karşılandı.

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