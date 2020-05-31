Aktaş, Bayraktar’ı Bursa’ya davet etti

Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi (GUHEM) için önemli hamle yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Selçuk Bayraktar’ı Bursa’ya davet etti.

Son yıllarda hem savunma sanayii, hem de uzay ve havacılık konusunda önemli yatırımlar yapan Bursa, Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) ve Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi (GUHEM) ile dikkat çekiyor. Yeni çalışmalarla Bursa’yı ileriye taşımak isteyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İstanbul Ambarlı’daki Baykar Savunma Tesislerinde Selçuk Bayraktar ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ile bir araya gelerek twitter üzerinden yaptığı davetini teklif haline getirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır ve Baykar Makina Genel Müdürü ve T3 Vakfı Başkan Yardımcısı Haluk Bayraktar’ın da internet aracılığıyla katıldığı görüşmelerde Alinur Aktaş BTM ve GUHEM’i anlattı.

Aktaş görüşmede, öncelikle Bursa ve İstanbul’un Osmangazi Köprüsü sayesinde bir saatlik mesafeye indiğini vurgulayarak, ayrıca kentin Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Yalova ve Çanakkale hinterlandına hitap ettiğini ifade etti. BTM’nin Beştepe Külliyesi ve Üsküdar’daki bilim ve teknoloji merkezleri olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki bu tür tesislerin deney düzeneklerinin yüzde 70’ni karşıladığına işaret eden Aktaş, mevcut altyapının başka bir yöne evrilmesini istediklerini dile getirdi.

Bu tesislerin gezilip görülmeden öte şehre dokunmasını ve yüksek teknolojiye sahip İHA ve SİHA’larla ilgili merkez haline getirilmesini arzuladıklarının altını çizen Aktaş, şöyle devam etti:

"Kısa vadeli bir şey istemiyorum. Yeni bir spor tesisi yaparsın kurdeleyi kesersin sonra kullanılmaya başlar. Ya da bir yere park yaparsın arası bakımını yaparsın o kadar. Bu öyle bir şey değil şehre de bir şey öğretecek gösterecek istikamet verecek bir çalışma. Gelecek nesillere dokunan bir proje olsun istiyorum".

Aktaş, görüşmede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile T3 Vakfı arasındaki sözleşmenin iptal edilmesini de hatırlatarak, "’Krizden fırsat çıkaran biri olarak algılamayın. Zaten bir şeyler yapıyoruz. Artı bir avantajımız da var. 2 yıldan beri ülkedeki deney düzeneklerini biz yapıyoruz. Kültür A.Ş. yabancı öğrencileri getiriyor. Bu merkezlerin geleceğe yönelik çalışmasını istiyoruz" dedi.

Görüşmenin sonunda Bursa heyetini kapıya kadar uğurlayan Selçuk Bayraktar, Bursa ile ilgili bu kadar teferruatlı malumat bilmediğini ifade ederek, Aktaş’ın birlikte çalışma teklifinin T3 Mütevelli Heyetinde görüşüleceğini söyledi. Görüşmeyi değerlendiren Aktaş, Türkiye’nin dört bir yanından vakfa kendi illerine gelmesi için teklif yapıldığını hatırlatarak, "Bursa altyapısıyla buna hazır. Tesislerimizi yeni çalışmalara evrilmesi lazım. GUHEM’in, havacılığın kalbinin attığı yer olması gerekiyor" diye konuştu.