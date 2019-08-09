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Aktar ve baharatçıların "sucuk" mesaisi

Kayseri'de Kurban Bayramı öncesi kurban etinden sucuk yapmak isteyen vatandaşlar, aktar ve baharatçılarda yoğunluk oluşturdu

09 Ağustos 2019 Cuma 17:06
Aktar ve baharatçıların "sucuk" mesaisi

KAYSERİ (AA) - Sucuk ve pastırmanın başkenti Kayseri'de, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla evlerinde sucuk yapmak isteyen vatandaşlar, baharatçı ve aktarların satışlarını hareketlendirdi.

Tarihi Kazancılar Çarşısı'nda baharatçı ve aktarlarda bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor. Kurban etinden sucuk yapmak isteyen vatandaşlar, sucuğa lezzet katan baharatlara ve dolum için kullanılan kuru bağırsağa ilgi gösteriyor.

Artan satışlar, aktar ve baharatçıların yüzünü güldürdü.

Çarşıda 60 yıldır esnaflık yapan Mustafa Çağlı, AA muhabirine, bayram öncesi gerek Kayseri'den gerekse il dışından gelen müşteriler nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

İyi sucuğun nasıl yapılacağını anlatan Çağlı, "Bir kilogram sucuğa malzeme olarak 80 gram acı-tatlı biber, 10 gram kimyon, 10 gram karışık baharat ve 100 gram sarımsak konur. Güzel bir şeklide yedirilir. Yapımında ölçü ve kaliteye dikkat edilmesi gerekiyor." dedi.

Alışveriş için çarşıya gelen emekli öğretmen Abdulkadir Doğan ise her bayram kurban etinden sucuk yaptığını söyledi. Baharat ve diğer malzemeleri almak için alışverişe çıktığını belirten Doğan, "Sucuk deyince akla Kayseri gelir. Her yıl ailece yaparız. Bu yıl da 3 kurbanımız var, 15 kilogram sucuk yapmayı düşünüyoruz. Ona göre malzeme aldım." diye konuştu.

Esnaf Kaya Eldek de yoğunluktan dolayı esnafın şimdiden bayram yaptığını kaydetti.

Çarşıda 45 yıldır bıçak bileyen Mustafa Balkaya ise yoğunluktan memnun olduklarını ifade ederek bıçak bilerken dikkat edilecek hususları anlattı.

Balkaya, "Kurban Bayramı'nda bıçaklar bilenirken ısıtılmadan düzgün bir şekilde bilenmesi lazım. İyi bir ustadan vaktinden önce gelinip bilenirse iyi olur." dedi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 17:06
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