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Teknoloji Aksungur SİHA’nın ilk teslimatı yapıldı
Teknoloji

Aksungur SİHA’nın ilk teslimatı yapıldı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen silahlı insansız hava aracı (SİHA) Aksungur’un ilk teslimatı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 13:51:00 -
Aksungur SİHA’nın ilk teslimatı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İlk Aksungur’u teslim ettik. TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli Aksungur SİHA, testleri başarı ile tamamlayarak DzKK’ya teslim edildi. Aksungur SİHA, 750 kilogram faydalı yük kapasitesine ve en az 50 saat maksimum uçuş süresine sahip. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi. Anka platformundan yola çıkarak 18 ay gibi kısa sürede geliştirilen, yüksek faydalı yük kapasitesi ile kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesine sahip Aksungur SİHA, sahip olduğu SATCOM faydalı yüküyle görüş hattı ötesi operasyon esnekliği sağlıyor.

İlk uçuşunu 2019’da yapan Aksungur’a bugüne kadar 3 farklı EOIR kamera, 2 farklı SATCOM, 500 libre sınıfı Teber 81/82, Kanatlı Güdüm Kiti 82, yerli motor PD170 gibi birçok ekipman entegre edildi. Bu çalışmalara ek olarak 2021 yılının ikinci çeyreğinde ilk saha görevine başlayan Aksungur’un sahadaki uçuşu 1000 saati geride bıraktı.

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