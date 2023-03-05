Akşener'le ilgili şok iddia! Meral Hanım ona odaklandı

Solak Birgün gazetesinin yazarı Berkant Gültekin, Meral Akşener'in, “kazanacak aday”dan çok, kendisine, partisine ve ideolojik zeminine alan kazandıracak adaya odaklandığını belirtti.

"Artık muhalefetin Erdoğan’ın karşısına iki adayla çıkacağı ve seçimin ikinci tura kalacağı kesin gibi" tespitinde de bulunan Gültekin, özetle şunları kaydetti:

"Akşener, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmasının CHP’nin iktidar olması anlamına geleceğini düşünüyor. Engellemeye çalıştığı da bu. Merkez sağın bir lideri olarak yerleşik düzeni koruma ve devam ettirme gayesiyle hareket ediyor. Kılıçdaroğlu’nun yerine, kazanması siyaseten farklı bir sonucu temsil edecek ve daha kolay çalışabileceğini varsaydığı isimlerin adaylığını istiyor. Dolayısıyla Akşener, “kazanacak aday”dan çok, kendisine, partisine ve ideolojik zeminine alan kazandıracak adaya odaklanıyor.

Akşener siyasi hayatının en büyük kumarını oynuyor. Masayı dayatmayla suçlasa da “kazanacak aday”, “milletimiz böyle istiyor” gibi sözler üzerinden dayatma yapan ve partisinin çıkarını muhalefetin ortak iradesinin üstünde tutan kendisi oldu.

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Artık muhalefetin Erdoğan’ın karşısına iki adayla çıkacağı ve seçimin ikinci tura kalacağı kesin gibi."