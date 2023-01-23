Akşener'le ilgili şok bilgi(!) Hiç kimse bundan haberdar değildi

Meral Akşener'in Diyarbakır ziyaretinde mikrofonu eline alan İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı Vejdin Ensarioğlu'nun, Akşener'le ilgili "Aslen Diyarbakır göçmeni, en az bizim kadar Diyarbakırlı" sözlerini hatırlatan Melih Altınok, "Akşener'in Diyarbakırlı olduğunu hiç duymamıştım. Bakalım seçime kadar daha neler öğreneceğiz" dedi. Altınok, Sabah gazetesindeki ironik yazısında özetle şunları kaydetti:

"Meral Akşener'in Diyarbakır ziyaretinde mikrofonu eline alan İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı Vejdin Ensarioğlu Genel Başkanını tanıtıyor:

"Cesaretiyle gençlerimizin geleceğine ışık tutan inancını siyasi malzeme yapmayan, 5 vakit namaz kılan, bizzat ben şahidim, 2 defa hacca giden, buna rağmen iktidar partisi ve trolleri tarafından inançsız imaj yakıştırılmaya çalışılan, aslen Diyarbakır göçmeni en az bizim kadar Diyarbakırlı."

Kentte "Mesele silahlara veda, kan dökmeye de tövbe etmekse, mesele her türlü musibetin karşısında çelikten sarsılmaz bir biz olmaksa sırtını da kalbini de o sapasağlam bize yaslamaksa biz varız. Çünkü biz konuşan Türkiye'den yanayız" diyerek "açılım süreci" başlatan Akşener'in 9o'ların içişleri bakanlarından olduğunu falan hatırlıyoruz da... Diyarbakırlı da olduğunu hiç duymamıştım.

Bakalım seçime kadar daha neler öğreneceğiz."