Akşener'le ilgili "gizli dosya" iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! Flaş açıklama

"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili belgelerin olduğu bir dosya verdim" diyen Yaşar Okuyan'ın açıklamalarına Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi.

Halk TV yazarı Fikret Bila, söz konusu iddiayı Kılıçdaroğlu'na sorduğunu belirtip, şunları kaydetti:

"(...) Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, İzmir’de verdiği bir röportajda, Akşener hakkında Kılıçdaroğlu’na bir yıl önce bir dosya halinde bazı bilgiler verdiğini söyledi. Okuyan, Akşener hakkında gizli bilgilere sahip olduğunu, Kılıçdaroğlu’na dosya olarak sunduğunu belirtti. Akşener’in bu bilgiler karşısında cumhurbaşkanı adayı olamayacağı vurgusu yapıldı. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına engel çıkaranın Akşener olduğunu da ifade eden Okuyan, CHP içinden veya CHP’ye yakın çevreler tarafından yürütülen Kılıçdaroğlu karşıtı kampanyaların arkasında da İYİ Parti ve Akşener’in bulunduğu öne sürdü.

Bu açıklamaların üzere CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradım ve Okuyan’ın iddialarını sordum. Şu yanıtı verdi:

“Bu iddialar doğru değil. Okuyan bana Sayın Akşener’le ilgili bir dosya vermedi. Böyle bir şey yok. Zaten benim çalışma anlayışıma da uygun değil. Sayın Okuyan zaman zaman beni ziyaret ediyor. Eski bir bakan olarak görüşme talebine zamanım uygunsa yanıt veriyorum. Ancak ifade etiği gibi bana Akşener hakkında gizli bilgi ve ya da dosya vermiş değil. Kamuoyunun dikkatine sunarım.” (...)"