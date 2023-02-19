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Medya Akşener'in tetikçisinden iğrenç sözler! Sana da bu yakışır
Medya

Akşener'in tetikçisinden iğrenç sözler! Sana da bu yakışır

Müzmin AK Parti muhalifi deprem uzmanı Ahmet Ercan bile "TOKİ'nin yaptığı bütün evler hem zemin hem yapı olarak sağlam" diyerek bir hakkı teslim ederken, Meral Akşener'in kalemşörü Orhan Uğuroğlu, TOKİ'nin deprem bölgesinde yapacağı yeni konutlar için kafaları karıştırma gayretine girişti.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 11:31:00 -
Akşener'in tetikçisinden iğrenç sözler! Sana da bu yakışır

Müzmin AK Parti muhalifi deprem uzmanı Ahmet Ercan bile "TOKİ'nin yaptığı bütün evler hem zemin hem yapı olarak sağlam" diyerek bir hakkı teslim ederken, Meral Akşener'in kalemşörü Orhan Uğuroğlu, TOKİ'nin deprem bölgesinde yapacağı yeni konutlar için kafaları karıştırma gayretine girişti. "Yeniden yapılanmayı rantçı AKP iktidarına bırakmamalıyız" diyerek kirli zihniyetini gözler önüne seren Uğuroğlu, İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesindeki yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

"Sivil toplum kuruluşlarına deprem bölgesindeki yeniden yapılanma konusunda çok büyük görevler düşüyor.

“Hemen temel atma” açıklamaları unutulmasın ki iktidarın yandaş müteahhitlere rant dağıtma çağrısıdır.

Fay hattı dışında güvenli alanlara kentlerin yeniden inşası, tarihî değerlerin restore edilerek mevcut yerlerinde depreme dayanıklı hale getirilmesi için her kentli kentine sahip çıkmalıdır.

Deprem bölgesindeki kentlerimizin sahibiyiz.

Meslek odaları, STK’lar, muhalefet ve medya bu konuda çok duyarlı olmalıdır.

Yeniden yapılanmayı rantçı AKP iktidarına asla bırakmamalıyız."

 

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Yorumlar

Abdulhamit

Ey müptezel sahte milliyetçi,boşuna bazılarına yaranmaya çalışma.Sizin çadır bile kuramayacağanızı herkes biliyor.

kafkasyalı

rantçı senin baban'dır Bu ülkeye beş kuruş hayrınız yok içi boş varil bidonları.
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