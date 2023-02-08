Akşener'in tetikçisinden hadsiz sözler! Senin Müslümanlarla derdin ne koçum

Türkiye'yi derinden yaralayan yıkıcı deprem, mütedeyyin insanlara dil uzatmaktan başka hiçbir sermayesi olmayan kindar çevreleri de iyot gibi açığa çıkardı. İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinde kalem oynatan Arslan Tekin, deprem yazısında bile lafı şıhlar/şeyhlere getirerek karakterini belli etti.

Tekin, "Senin derdin ne aslanım" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"6 Şubat 2023 depremi Cumhuriyet tarihimizin üçüncü büyük depremi. Aynı günde, 7.7 ve 7.6 büyüklüklerinde iki depremin etkilediği alan itibarıyla birinci büyük deprem. 10 ilimiz titredi. Binlerce insanımızı kaybettik. Binlerce bina yerle bir... Yüzbinler açıkta...

Bilmiyorum böylesine büyük depremi şıhlar/şeyhler ne nasıl yorumlarlar?

(...) Saray iktidarı onların iktidarı. Merdiven altı, merdiven üstü bütün, dergâhlarına, tekkelerine, zikir merkezlerine, kurslarına, yurtlarına kapı açan iktidar döneminde bu yoruma girebilirler mi?! (…)"