Akşener'in tetikçisinden Erdoğan'a küstah çağrı! Haddini bil haddini
İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, yine büyük bir skandala imza attı.
İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, yine büyük bir skandala imza attı.
İzandan ve insaftan çoktan istifa eden Uğuroğlu, sözde taraftarların Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yönelik "ulan'lı-mulan'lı" edepsizliğini savunup Erdoğan'a hadsiz bir çağrıda bulundu.
Uğuroğlu, yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:
"(...) Fenerbahçe taraftarının, "yalan, dolan istifa ulan. Hükümet istifa" sloganlarına Beşiktaşlılar ve Çarşı muhteşem destek verdi.
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Beşiktaşlılar da İzmir Marşı desteği ile "Hükümet İstifa" sloganlarını 90 dakika boyunca sürdürdü.
Devlet Bahçeli bakan değil ki hükümetten istifa etsin.
Ancak Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden istifa etti.
Sıra sende Erdoğan;
-Önce Fenerbahçe'den sonra da Cumhurbaşkanlığından istifa et…"