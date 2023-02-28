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Medya Akşener'in tetikçisinden Erdoğan'a küstah çağrı! Haddini bil haddini
Medya

Akşener'in tetikçisinden Erdoğan'a küstah çağrı! Haddini bil haddini

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, yine büyük bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 12:15:00 -
Akşener'in tetikçisinden Erdoğan'a küstah çağrı! Haddini bil haddini

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, yine büyük bir skandala imza attı. 

İzandan ve insaftan çoktan istifa eden Uğuroğlu, sözde taraftarların Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yönelik "ulan'lı-mulan'lı" edepsizliğini savunup Erdoğan'a hadsiz bir çağrıda bulundu. 

Uğuroğlu, yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

 

"(...) Fenerbahçe taraftarının, "yalan, dolan istifa ulan. Hükümet istifa" sloganlarına Beşiktaşlılar ve Çarşı muhteşem destek verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beşiktaşlılar da İzmir Marşı desteği ile "Hükümet İstifa" sloganlarını 90 dakika boyunca sürdürdü.

Devlet Bahçeli bakan değil ki hükümetten istifa etsin.

Ancak Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden istifa etti.

Sıra sende Erdoğan;

-Önce Fenerbahçe'den sonra da Cumhurbaşkanlığından istifa et…"

 

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Yorumlar

Gültekin

Ülkemizdeki, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş adı altında spor faaliyetleri güden bu kulüpler asla hiç masum değildir.

abdullah

evet "TIPILŞ TIPIŞ EKMELETTİNİN İTAATKAR MİLİTANLARI bugün TUVALET TERLİĞİ KOYSAK BİLE ADAY OLUR!" diyor...terlik yerine BUNU ADAY YAPIN:))
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