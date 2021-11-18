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Siyaset Akşener'in oyunu deşifre oldu! Anadolu irfanı bir çiftçimiz dediği kişinin...
Siyaset

Akşener'in oyunu deşifre oldu! Anadolu irfanı bir çiftçimiz dediği kişinin...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir oyunu daha deşifre oldu. Akşener'in geçtiğimiz gün "Anadolu irfanı bir çiftçimiz" diyerek kürsüye çıkardığı Mustafa Boyraz'ın resmi bir çiftçilik kaydının olmadığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 11:42:00 -
Akşener'in oyunu deşifre oldu! Anadolu irfanı bir çiftçimiz dediği kişinin...

İYİ Parti'nin geçtiğimiz gün gerçekleşen grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener, kürsüye "Anadolu irfanı bir çiftçimiz" diyerek Mustafa Boyraz isimli bir vatandaşı çıkardı.

Resmi kaydı yok

Bir süre boyunca tarım politikaları hakkında kürsüde eleştirel konuşma yapan Boyraz'ın, tanıtıldığı gibi bir çiftçilik kaydının olmadığı iddia edildi.
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Boyraz'ın ayrıca, 1995 yılında Ankara’da bir araç içerisinde uygunsuz yakaladığı çiftten haraç ve devamında sarkıntılık yapma gerekçesiyle polislikten ihraç edildiği öne sürüldü.

Yeni tiyatro

İYİ Parti, benzer olaylarla sık sık gündeme geliyor. Akşener'in geçtiğimiz haziran ayında Adana'ya gerçekleştirdiği ziyaretinde 'para etmiyor' denilerek yere dökülen soğanlar Akşener ve kameralar ayrılınca geri toplanmıştı. Yine haziran ayında Hatay'da yaşanan bir başka olayda esnaftan olumsuz yanıt alamayan Meral Akşener'in karşısına CHP gençlik kollarından genç esnaf gibi çıkartılıp olumsuz açıklamalar yaptırılmıştı.

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Yorumlar

Europe

Dikkat edersek meralcığın Ali cenğiz oyunları fetucuların oyunlarına 100/99 eşittir?????
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Mahir

Şeytanlarda dişi ve erkek olmak üzere ikiye ayrılriır.Özellikle dişi şeytanlar ademoğlu için büyük tehlikedir.Beyinsizleri çok çabuk çarparlar.
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