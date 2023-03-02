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Siyaset Akşener’in çelengi suratına vuruldu! Dahiyane (!) Gültekin Uysal motor yaktı
Siyaset

Akşener’in çelengi suratına vuruldu! Dahiyane (!) Gültekin Uysal motor yaktı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın, "28 Şubat'ın ürünleri iktidarda, mağdurları millet ittifakında" sözlerine tokat gibi cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 13:37:00 -

CHP kayığına binip, "Bir bakanlık koparsak kardır" mantığına bürünen ve millet ittifakının etkisiz elemanı haline gelen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Müslümanlara her türlü zulmün yapıldığı 28 Şubat sürecine dair akılalmaz sözler sarf etti. Uysal, "28 Şubat'ın ürünleri iktidarda, mağdurları millet ittifakında" dedi.

Uysal'ın sözleri, Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

Motor yakan bu dahiyane görüşünü görmemiştim. 28 Şubat'ta CHP, "İktidar, askerin uyarılarını dikkate almalıdır" diye açıklama yapıyordu. Sonraki dönemde, AK Parti'ye karşı yapılan muhtıralara CHP destek veriyordu. 28 Şubat'ın ürünü de değil, 28 Şubat'ın bizzat kendisi olan CHP ile kolkola girmiş herifler, ondan sonra diyorlar ki, AK Parti 28 Şubat'ın ürünüdür.

AK Parti'nin 28 Şubatçılarla mücadele ettiğini söyleyen Karahasanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
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Sabih Kanadoğlu'nun (zihniyetinin) Kılıçdaroğlu şahsında devam ettiğini, iktidara gelirlerse görecekler. "CHP'nin ne olduğunu biliyoruz, CHP ne yaparsa yapsın Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu ona izin vermez" diye düşünenler varsa, Meral Akşener'in çelenginin, Sabih Kanadoğlu'nun cenazesinde olduğunu hatırlatalım.

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