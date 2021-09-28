Akşener'in, "Başbakanlığa adayım" sözlerine AK Parti'den cevap

Kocaeli'de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, daha sonra AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı 107. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Başbakanlığa adayım" sözlerini de değerlendiren Kurtulmuş, "İyi de değerli kardeşim başbakanlık sistemi kalkalı çok oldu. Başbakanlık diye bir müessese yok. 'Bir araya geleceğiz, ittifak kuracağız, ondan sonra cumhurbaşkanlığını bitirip tekrar başbakanlığa geçeceğiz' diyorlar. İyi de bu millet bir anayasa değişikliği yapmamış, başbakanlık sisteminden cumhurbaşkanlığı sistemine geçmemiş gibi nasıl konuşursunuz? Bu güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğiniz şey nedir? CHP, İYİ Parti, HDP ve diğer partiler ne anlıyor? Seçimde sanki cumhurbaşkanlığı seçimine gidilmeyecekmiş gibi konuşmayı ben siyaseten anlamıyorum. Biz bunu değiştireceğiz diyorlar, tabii ki yolu var. Nasıl cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiysek aynı yolu takip edip geriye döneceksiniz. Onun için de önce sandıktan birinci çıkacaksınız, Recep Tayyip Erdoğan'ı değiştirebilecek bir imkana sahip olacaksınız. Ama siz diyorsunuz ki Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin. Yıllardır bunu söylüyorsunuz. Ne gelsin? Belli değil, kim gelsin? Hiç belli değil. Bu millet de diyor ki biz Recep Tayyip Erdoğan ile beraberiz ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden açık ara cumhurbaşkanı olması için gayret sarf ediyoruz" diye konuştu.