Akşener'in adamından büyük skandal! Rezalet ki ne rezalet

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinde kalem oynatan Arslan Bulut, milli irade hazımsızlığını bir defa daha ortaya koydu.

Hemen hemen hiçbir istenmeyen olayın yaşanmadığı seçimlerle ilgili "şaibe" imasında bulunan Bulut, Tayyip Erdoğan'ın net zaferine gölge düşürmeye çalıştığı pespaye yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

"Seçimlerle ilgili ilk izlenimim, Tayyip Erdoğan'ın oy kullanırken sakin ve isteksiz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise neşeli ve enerjik olmasıydı.

Derken Şanlıurfa'dan yine akla mantığa uygun düşmeyen garip sonuçlar gelmeye başladı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir okulda ise sandık kurulan bir sınıfta fare dolaştı. Yani trafolara kedi girmedi ama bir sınıfta fare dolaştı.

Aslında bütün sandıklarda fareler cirit atmak istedi ama özellikle büyük şehirlerde kapanlar da kurulmuştu. İstedikleri kadar peynir çalamadılar.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Muhalefet hep oy çalınmasın diye uğraştı. Mükerrer oy kullanırken yakalananların tamamı iktidar yanlılarıydı.

(…) Sonuçlara gelince... Anadolu Ajansı yine Erdoğan'ı yüzde 60'dan, Kılıçdaroğlu'nu yüzde 40'tan başlattı. Adım adım, Erdoğan'ı birer puan aşağı Kılıçdaroğlu'nu birer puan yukarı çektiler, 19.30'da durum 52.43-47.57 şeklindeydi... ANKA ise Kılıçdaroğlu'nu başından beri 51'e 49 önde gösterdi... Yani AA'nın sonuçları ile ANKA'nın sonuçları birbirine yaklaşıyordu...

Derken ANKA da tıpkı önceki turda olduğu gibi tabloyu Erdoğan lehine, 51.80'e 48.20'ye getirdi!

Büyükşehirlerde, Kılıçdaroğlu'nun oy oranını artırdığı görülüyordu. Erdoğan da birinci tura göre oran olarak oy artırmıştı. Dolayısıyla sonuç artık belliydi... (...)"

Nagehan Alçı'dan şok iddia! Yer yerinden oynayacak Gündem Nagehan Alçı'dan şok iddia! Yer yerinden oynayacak

14 Mayıs-28 Mayıs farkı: İşte Erdoğan'ın ilk tura göre oyunu en çok artırdığı iller Gündem 14 Mayıs-28 Mayıs farkı: İşte Erdoğan'ın ilk tura göre oyunu en çok artırdığı iller

Şimdi gözler yeni kabinede! İşte bakanlıklar için adı geçen isimler Gündem Şimdi gözler yeni kabinede! İşte bakanlıklar için adı geçen isimler

Cumhuriyet yazarı, edepsizlikte zirve yaptı! Osmanlı'ya bakın nasıl saldırdı Medya Cumhuriyet yazarı, edepsizlikte zirve yaptı! Osmanlı'ya bakın nasıl saldırdı

İmana gelen semtler Medya İmana gelen semtler

CHP'li Can Ataklı'dan olay Kılıçdaroğlu sözleri! Kısa bir süre içinde... Medya CHP'li Can Ataklı'dan olay Kılıçdaroğlu sözleri! Kısa bir süre içinde...

Mehmet Şimşek'le ilgili flaş sözler! Hafta ortası gibi... Medya Mehmet Şimşek'le ilgili flaş sözler! Hafta ortası gibi...