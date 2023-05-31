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Medya Akşener'in adamı zıvanadan çıktı! Bu ne diyor böyle Meral Hanım
Medya

Akşener'in adamı zıvanadan çıktı! Bu ne diyor böyle Meral Hanım

Yeniakit Publisher
2023-05-31 12:47:00 -
Akşener'in adamı zıvanadan çıktı! Bu ne diyor böyle Meral Hanım

AK Parti muhalifi hukukçu Ersan Şen bile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın adaylığının hukuki olduğunu belirtirken, İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, yine aynı nakaratı tekrarladı.

AK Parti muhalifi hukukçu Ersan Şen bile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın adaylığının hukuki olduğunu belirtirken, İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, yine aynı nakaratı tekrarladı. 

"YSK üyesi 11 yüksek yargıcın kararı ile hukuka aykırı seçilmiş bir Cumhurbaşkanımız oldu" herzesini yumurtlayan Uğuroğlu, hazımsızlığını gözler önüne seren yazısında özetle şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu; siz ve dostlarınız tüm yazılarımda yer vermeme rağmen, tüm basın toplantılarınızda soru sorarak gündeme getirmeme rağmen anayasanın 101. Maddesine sahip çıkarak 5 yıl boyunca şu söylemi gündeme ısrarla getirmediniz ”Üçüncü kez aday olamazsın Recep Tayyip Erdoğan…”

İki gerekçe öne sürdünüz;

–Birincisi; Erdoğan mağduriyetten beslenen bir siyasetçi, mağdur etmeyelim,
ÖNE ÇIKAN VİDEO

–İkincisi; Yüksek Seçim Kurulu zaten kabul eder…

(...) Erdoğan kazandı ama;

–Kemal Kılıçdaroğlu mağdur oldu,

–Türkiye Cumhuriyeti Anayasal hukuk devleti vasfını kaybetti…

–YSK üyesi 11 yüksek yargıcın kararı ile hukuka aykırı seçilmiş bir Cumhurbaşkanımız oldu."

 

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Yorumlar

Deli İbo

Sümüklü Fetö'nün eniği Orhan, efendisinin en iyi yaptığı iş olan, aşağılama, bayağılaştırma, kulp takma, işlerini itina ile sürdürüyor demekki.
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