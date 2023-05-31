Akşener'in adamı zıvanadan çıktı! Bu ne diyor böyle Meral Hanım

AK Parti muhalifi hukukçu Ersan Şen bile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın adaylığının hukuki olduğunu belirtirken, İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, yine aynı nakaratı tekrarladı.

"YSK üyesi 11 yüksek yargıcın kararı ile hukuka aykırı seçilmiş bir Cumhurbaşkanımız oldu" herzesini yumurtlayan Uğuroğlu, hazımsızlığını gözler önüne seren yazısında özetle şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu; siz ve dostlarınız tüm yazılarımda yer vermeme rağmen, tüm basın toplantılarınızda soru sorarak gündeme getirmeme rağmen anayasanın 101. Maddesine sahip çıkarak 5 yıl boyunca şu söylemi gündeme ısrarla getirmediniz ”Üçüncü kez aday olamazsın Recep Tayyip Erdoğan…”

İki gerekçe öne sürdünüz;

–Birincisi; Erdoğan mağduriyetten beslenen bir siyasetçi, mağdur etmeyelim,

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–İkincisi; Yüksek Seçim Kurulu zaten kabul eder…

(...) Erdoğan kazandı ama;

–Kemal Kılıçdaroğlu mağdur oldu,

–Türkiye Cumhuriyeti Anayasal hukuk devleti vasfını kaybetti…

–YSK üyesi 11 yüksek yargıcın kararı ile hukuka aykırı seçilmiş bir Cumhurbaşkanımız oldu."