Akşener'i geri döndürme operasyonu! Konu yeni anayasa mı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “Aday olmayacağım” diyerek 27 Nisan’da kongre kararı aldı. Bu kararın ardından partinin önemli isimleri adaylıklarını açıkladı ve kongre süreci başladı.

Bu kararı değerlendiren MHP lideri Devlet Bahçeli bayramın ilk günü, gazetecilerin sorusu üzerine, “Hanımefendi görevinde kalmalı” dedi.

Bahçeli’nin bu sözlerinden sonra bir grup İYİ Parti milletvekili ve parti yöneticisi önümüzdeki Pazar günü Meral Akşener’in evine giderek “Ayrılmayın. Kongreyi erteleyin, siz de aday olun” demek için girişimlere başladı.

Bu gelişme üzerine, Genel Başkan adaylığını açıklayan Koray Aydın, “Kongre’nin ertelenmesi İYİ Parti’nin imajı açısından olumsuz ve tehlikelidir” diyerek net bir tavır aldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin uzun yıllar özel kalem müdürlüğünü yapan, en yakın çalışma arkadaşı Ömer Karakaş’ın devreye girdiği gazetelerde yer almıştı.

AKŞENER VAZGEÇTİ

Yapılan kulisler ve ısrarlar sonuç verdi.

Meral Akşener, “Parlementer Sisteme geçeceğiz” ısrarından Divan Kurulu toplantısında vazgeçerek “Halk artık Başkanlık sistemini kabul etti. Bundan sonra bu sistem üzerinden düzenlemeler yapmakta fayda var” dedi.

Meral Akşener’in Başkanlık sistemine desteğiyle birlikte yeni anaysa çalışmalarında Cumhur İttifakının yanında hareket edeceği belirtildi.

Genel idare kurulu üyelerinin Cihan Paçacı’nın geçiş sürecinde partiye liderlik yapması gerektiği dillendirilirken, “Cihan abi modeliyle partiyi yeniden ayağa kaldırabiliriz” denildiği de vurgulandı.