Akşener’e şok suçlama! Yok artık daha neler

Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan’ın Kemal Kılıçdaroğlu’na sunduğu ve Altılı Masa’yı dağıtma noktasına getiren dosyada yer alan "Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını engellemek için genç grupları organize etti" suçlamasının detaylarını köşesine taşıdı.

Bursalı, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Yaşar Okuyan’ın, Kılıçdaroğlu’na sunduğu ve Altılı Masa’yı dağıtma noktasına getiren dosyada şok suçlama: Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını engellemek için genç grupları organize etti

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Altılı Masa'nın dosya savaşları her geçen gün daha bir garip hal alıyor. Masanın ağabeyi konumundaki CHP'nin Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, masanın 2 numarası İP'in Lideri Meral Akşener ile ilgili "dosya" sunan eski bakan, tecrübeli politikacı Yaşar Okuyan, "masaya verdiği rahatsızlık"tan ötürü üyesi olduğu CHP tarafından partiden atıldı.

Yaşar Okuyan'ın, parti tüzüğüne uyulmadan paldır küldür partiden atılmasına sebep olan malum "dosya" meselesine gelince, kısa bir hatırlatma yapalım. Okuyan, 4 Şubat 2023'te yayımlanan İzmir merkezli Youtube kanalında Rıdvan Akgün ile söyleşisinde "Ve ona (Kemal Kılıçdaroğlu'na) Meral Hanım ile ilgili bir dosya verdim. Dosyayı Kılıçdaroğlu kullanmayacak, ben kullanacağım. O masayı dağıttığı anda Sayın Meral Akşener ile ilgili bizim de, ben ve benim neslimin söyleyecekleri var. Belgeler ve dosyalar var!" demişti.

MASAYI DAĞITMAYA KALKARSA...

Yani, Altılı Masa'yı dağıtması durumunda, elinde İP Lideri Meral Akşener'le ilgili içinde belgelerin olduğunu iddia ettiği dosyalar bulunduğunu açıkladı Okuyan. Kendi sosyal medya hesabı Facebook'ta önceki gün yaptığı paylaşımla da buna açıklık getirdi: "Meral Hanım masayı dağıtırsa bunun bir bedeli olur, elimde belgeler var hepsini açıklarım. Hepsi de İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler, şeklindeki açıklamalarımda bahsi geçen belgelerin herhangi bir gizliliği bulunmamakla birlikte geçen zaman sebebiyle toplum hafızasından silinmiş olduklarını tahmin ettiğim gazete kupürleridir. Bu kupürleri yayında da gösterdim hatta! Konuyla ilgili yargı süreci de işlemekte olup, bahsi geçen bu kupürler dava dosyasında da yer almaktadır."

Akşener'in 28 Şubat sürecinde İçişleri Bakanı olduğu dönemde cuntanın darbe hazırlıklarına karşın attığı adımlara "suç işlemiş algısıyla" yer verilen dosyanın ilk "4 belgesi" o döneme ait gazete kupürlerinden oluşuyor. Ancak son bölümde yer verilen detaylarda ise Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik engelleme girişimleri somut ifadelerle yer buluyor. Okuyan'a İP içerisinden sözlü olarak gelen ve Kılıçdaroğlu'na da sözlü olarak iletilen bir bilgi şöyle:

'AKŞENER ORGANİZE ETTİ'

"Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasını en başından bu yana istemediğini her fırsatta dolaylı olarak dile getiren Akşener ve İP yönetimi bir karar alırlar. Karara göre, Kılıçdaroğlu'nun yurt gezileri sırasında kameralar önünde olduğu zamanlarda İP ile herhangi bir üyeliği veya ilişiği olmayan özellikle gençler, Kılıçdaroğlu'nun yanına giderek 'Sizi çok seviyoruz ama lütfen aday olmayın' diyecek ve bu diyalog da sosyal medyada ve kameralar aracılığıyla televizyonlarda yayınlanacak."

Nitekim, 4 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleşen CHP Gençlik Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu kürsüye çıktığında 2 genç yaklaşır ve aynen kararlaştırıldığı gibi, "Sizi çok seviyoruz ama ne olur aday olmayın!" der. Daha sonra Kılıçdaroğlu ile fotoğraf da çektiren gençlerin bu sözleri haber de oldu.

CHP VE İYİ PARTİ'DE TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

Akşener'le ilgili bu dosyayı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sunan eski Bakan Okuyan, apar topar ihraç edildi. Aslında dosyadaki konular ne günümüzü ilgilendiriyor ne de yeni bir şey var. Şimdi diyeceksiniz ki, CHP'nin parti tüzüğüne aykırı olarak Okuyan'ı ihraç etmesine yol açan malum dosya, neden bu kadar gürültü kopardı? Sadece CHP'de değil, İP'te de aynı gürültü koptu. İyi Parti sözcüsü, Okuyan ile ilgili zehir zemberek açıklamalar yaptı, CHP yönetimine aba altından sopa gösterdi. Bununla da kalmayıp Yaşar Okuyan aleyhine "5 kuruşluk" tazminat davası açtılar. Karşılığında Okuyan da Akşener'e "3 kuruşluk" dava açmaya hazırlanıyor. Kuruşların ve tehditlerin havada uçuştuğu, dosya ve belge savaşlarının yolunu açan bu süreç, zaten sancılı bir dönem geçiren Altılı Masa'nın en büyük iki partisi için tehlike çanlarının da çalındığını bir kez daha gösterdi."