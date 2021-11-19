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Siyaset Akşener’e İstanbul Sözleşmesi tokadı
Siyaset

Akşener’e İstanbul Sözleşmesi tokadı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 10. Dairesinin, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın yürütmesinin durdurulması talebini reddine ilişkin karara yapılan itirazı reddetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 10:13:00 -
Akşener’e İstanbul Sözleşmesi tokadı

Kurulun kararına göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle açtığı davanın Danıştay 10. Dairesince reddedilmesi üzerine, bu karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, oy çokluğu ile itirazın reddine hükmetti. Kararda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin en önemli özelliklerinden birinin, Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme yapma yetkisi verildiği ifade edildi.

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