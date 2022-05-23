Akşener'e 'Abdulhamid Han' tepkisi! 'Bunu İmamoğlu ile Fatih Sultan'ı benzetirken görmüştük'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almak isterken 2. Abdulhamid Han'ı örnek gösterip Abdulhamid'e de hakaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki yağdı.

İP'li Akşener, Halk TV canlı yayınında 2. Abdulhamid Han dönemi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kıyaslayarak, "Abdülhamid Han Osmanlı padişahı. O günün şartlarında oluşan demokrasi rüzgârlarının yansıması var. O tavır karşısında bir davranış biçimi var. Hürriyet ve İtilaf da var İttihat ve Terakki Cemiyeti de var. Bu bir istibdat sistemine karşı, istibdat rejimine karşı tekleşmeye tek adamlığa doğru giden bir sisteme karşı başkaldırıdır. Buranın öznesi eğer Abdülhamid ise bugünün öznesi Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

'Meral Akşener Emannuel Karasu'dur'

Akşener'e Twitter hesabından tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İP Genel Başkanı'nın Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet Han'a benzetmesini hatırlatarak, "Meral Akşener'in tarih bilgisi çöpten farksızdır. Densizlik edip Selahattin Demirtaş'ın çizgisini beğenen çapsız Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet Han'a benzettiğinde bunu anlamıştık." ifadelerini kullandı.

Özalan, sözlerini şöyle tamamladı: Meral Akşener, Emannuel Karasu'dur. Devlet düşmanlığının bugünkü temsilcisidir.