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Siyaset CHP'nin tek adamı adaylığını böyle dayatıyor! 'Gönlümüzün adamı Kılıçdaroğlu' sözünü yasaklattı
Siyaset

CHP'nin tek adamı adaylığını böyle dayatıyor! 'Gönlümüzün adamı Kılıçdaroğlu' sözünü yasaklattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partililerine, "Gönlümüzün adayı" sözünü yasaklattığı iddia edilirken, bundan böyle, "Kılıçdaroğlu CHP’nin adayı" demelerini istediği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 16:31:00 - 2022-05-23 17:19:23
CHP'nin tek adamı adaylığını böyle dayatıyor! 'Gönlümüzün adamı Kılıçdaroğlu' sözünü yasaklattı

 Yeniakit.com.tr 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adayıyla ilgili partililerine bazı yasaklar getirdiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun, "Gönlümüzün adayı" sözünü istemediği iddia edilirken, bundan böyle, "Kılıçdaroğlu CHP’nin adayı" demelerini istediği iddia edildi.

Mitingdeki sözleri 'adaylığa yeşil ışık' olarak yorumlanmıştı!

Kılıçdaroğlu'nun Maltepe'deki Milletin Sesi mitinginde kullandığı ifadeler cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık olarak yorumlanmıştı.

Uzun süredir söyleyecekleri elle tutulur hiçbir şey kalmadı artık. Uzun zamandır değişim rüzgarları esiyor. Türkiye değişime hazır.

Engin Altay'ın sözleri kulis iddialarını güçlendirdi

Miting alanında Halk TV canlı yayınına bağlanan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, "Mırın kırın etmenin anlamı kalmadı. 'Gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu' deniyordu, o 'gönlümüzün' kısmı biraz kalktı. CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu." demişti.

Öte yandan 6'lı masanın üyelerinden Demokrat Parti, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylamıştı.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Sayın Kılıçdaroğlu kendini son altı ay içerisinde artık lider olarak kabul ediyor, biz de kabul edebiliriz, Türkiye'de kabul ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

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