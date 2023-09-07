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Siyaset Akşener'den yerel seçim hamlesi! Adayını açıkladı
Siyaset

Akşener'den yerel seçim hamlesi! Adayını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-09-07 21:07:00 -
Akşener'den yerel seçim hamlesi! Adayını açıkladı

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, yerel seçimlerde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylarının Mesut Dede olduğunu duyurdu.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, 24'üncü Dönem MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun İYİ Parti'ye katıldığı açıklandı. Dedeoğlu'nun rozetini Genel Başkan Meral Akşener taktı.

Akşener, önümüzdeki yerel seçimlerde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylarının Dedeoğlu olduğunu açıkladı. Rozet töreninde konuşan Dedeoğlu, "Kahramanmaraş'ı ayrım yapmadan kucaklayarak, halkımızın desteğiyle ve yerelde kuracağımız güçlü birliktelikle bu seçimi alacağız! Şunu iddia ediyorum AK Parti seçimde yüzde 47 almıştı. Biz birlikte bunu yüzde 35'e düşüreceğiz ve bu seçimi alacağız inşallah" dedi.

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