Akşener'den yerel seçim açıklaması: Blöf yapmıyoruz Çok şaşıracaksınız İstanbul adayımız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı FOX TV yayınında yerel seçim sürecinde atacakları adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener, İstanbul adayı için de çarpıcı ifadeler kullandı.

YEREL SEÇİM KARARI: BLÖF YAPMIYORUZ

Yerel seçimde 81 ilde aday çıkarma kararıyla ilgili konuşan Meral Akşener, "Blöf yapmıyoruz. 81 ilde aday çıkaracağız. Aldığımız talepler ışığında GİK'ten bir karar çıktı, ben de aynı fikirdeyim. Bunun bir gerekçesi var." şeklinde konuştu.

"BU LİNÇLENMEDE BİZ AYDINLANDIK"

CHP ile ittifak sürecine ilişkin süren tartışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Akşener, "2018'deki seçime biz yalnız girecektim ama 15 milletvekili neticesinde ittifak içerisinde girmiş olduk. Her kafanı kızanın 'Biz olmasak İYİ Parti olmazdı' dedi. O kadar çok kafamıza kalkıldı ki bu iş... Gelinen noktada demokrasiye dair her şey gitti. Bunu CHP'li yöneticilerin bir kısmı da yaptı. Bu linçlenmede biz aydınlandık. Ben pişmanım" dedi.

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN TERCİHLERİNİN BEDELİ OLUR"

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

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Millet İttifakı'nın en çok savunan liderlerden birisi benim. Bu netlikte söyliyeyim. Benim tek bir hedefimiz vardı. Tek adam sistemini değiştirebilmek.

Blöf filan yapmıyoruz. Biz kuruluş ayarlarımıza dönüyoruz. Hem İmamoğlu'nu hem Yavaş'ı öneren ben değilim. Millet önerdi, ben seslendirdim. Milletin sesini bu iki arkadaşımız reddetti.

Onlar kızgın değilim. İnsanlar tercihlerinde hürdür. Ama bu tercihlerin bir bedeli olur.

ÖZGÜR ÖZEL'E YANIT: KEŞKE BENİ ARASAYDI

2019 seçimlerinde muhalefetin adayının Manisa'da İYİ Parti'den gösterilmesi sonrası Özgür Özel'in ağladığını söylemesiyle ilgili konuşan Akşener, "Keşke beni arasaydı. Ağlayarak bir partiyle iş birliği yapmış bu arkadaşlar." dedi.

MUSTAFA SANDAL'IN BEŞİKTAŞ'TAN ADAYLIĞI

Mustafa Sandal'ın Beşiktaş'tan aday gösterilmesi yönündeki iddialarla ilgili konuşan Akşener, "Ben istedim. Bir telefon konuşmasında nabız yokladım. Keşke bir adım atsa. Çok isterim. Resmi bir teklif henüz götüremedik." dedi.

'CHP İLE RAKİBİZ'

Meral Akşener, Bilge Yılmaz'ın "Seçim Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaki çıkar grupları yüzünden kaybedildi" sözlerini de değerlendirdi. Akşener, "Bilge Yılmaz, masaya oturmamıza da karşı çıkan bir isimdi. Ancak bu söylemine katılmıyorum. Ne diyeyim yani biz yük olmuşuz bu insanlara. Birbirimizle rakibiz artık biz" dedi.

LEVENT GÜLTEKİN'İN İDDİALARI: MAHKEMEYE VERECEĞİM

Gazeteci Levent Gültekin'in 'Akşener'in Yavaş ve İmamoğlu'nun hiç istemediği yönündeki iddialarına yanıt veren Akşener, "Benim görebildiğim CHP'nin kongresine yönelik bir muhalefetin içinde bir grup var. Bu insanlar bir Youtube kanalı kurdu. Ben Gültekin'in videoları sonrası mahkemeye vereceğim. Böyle bir konuşma hiç olmadı. Bundan sonra hukuk üzerinden ilerleyeceğiz." şeklinde konuştu.

İSTANBUL ADAYI KİM OLACAK?

İstanbul adayının Buğra Kavuncu olacağıyla ilgili soruya yanıt veren Akşener, "Daha belli değil. Şaşıracağınız isimler de olabilir. Üzerinde anlaşabilirsek çok şaşıracaksınız." şeklinde konuştu.