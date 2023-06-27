Akşener’den tarihi çark! Bu nasıl bir dönüş böyle Meral Hanım

Kurultay konuşmasında parti içindeki bazı isimlere ve CHP'ye sert sözlerle yüklenen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yakın çalışma arkadaşı, " ‘Parayla milletvekilliği sattı, sırayı verdi, ondan şu alındı' gibi söylentilere Genel Başkan çıldırdı. Yani tepkisi o sözlereydi" dedi. İyi Partili isim, Akşener'in CHP'den 15 vekil istemesinin hayatının en büyük pişmanlığı olarak nitelendirmesi hakkında da, "Bazı yorumcular, siyasetçiler bu sözleri Kemal Bey'e, CHP'ye bir nankörlük gibi işliyorlar ama orada bir nankörlük yoktu" diye konuştu.

Akşener'in yakın çalışma arkadaşı, Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada, genel başkanının kurultay konuşmasına dair detaylar verdi.

İyi Partili isim, şunları söyledi:

“Birisi kalkıp, ‘Milletvekilliği sıraları için para aldığınız söyleniyor' deyince Genel Başkan'ın bütün sigortası attı. ‘Ben büyükşehirlerde temayül yapacak ve sonuçlara uyacağım. Kontenjan kullanmayacağım. Giren girsin' demişti. ‘Ona ben girmem. Neden bana kontenjan kullanmadınız' diyen ya da istedikleri yerlerden, istediği sıradan aday gösterilmeyenler genel başkana muhalif oldu.

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İstanbul birinci bölgede Nimet Özdemir, kapı kapı dolaşıyordu. Seçime girdi, birinci oldu. O bölgeden aday gösterilmesine tepki gösterenler de vardı. Daha önce Genel Başkan aleyhine bir dünya laf eden Ersin Beyaz, temayülde üçüncü bölgede birinci sırada çıktı. Genel Başkan dokunmadı ve onu da ilk sırada aday gösterdi. Aday gösterilmeyenler, sırasını beğenmeyenler, ‘Başkanlık Divanı'nda niye yokum?' dediler, yok ‘para' dediler, ‘pul' dediler. Genel Başkan da onlara fıttırdı. Konuşmasında burayı açsaydı daha iyi olacaktı. O sinirle konuştu. Konunun iç yüzünü kendi bildiği için herkes biliyor diye düşündü. Biraz daha açmalıydı. Meral Hanım'ın en nefret ettiği şey akçeli işler.

"CHP açısından bir şey söylemedi"

CHP'den 15 milletvekili alınmasını, ‘en büyük pişmanlığı' olarak niteledi. Ama bu pişmanlığı CHP mantığıyla demedi. Kemal Bey'e, aynı cümlelerin devamında teşekkür etti. ‘Siyaseten savaşmalıydık, mücadele etmeliydik, 15 milletvekiliyle işi kolay yoldan çözmemeliydik. Gerekirse YSK'nın, bakanlığın önüne gitmeliydik siyaseten pişmanlığımdır' dedi. Yoksa CHP açısından bir şey söylemedi.

Bazı yorumcular, siyasetçiler bu sözleri Kemal Bey'e, CHP'ye bir nankörlük gibi işliyorlar ama orada bir nankörlük yoktu. Sen ne dersen de karşıdakinin anladığı kadardır. Sonuçta keşke Akşener biraz daha konuyu açabilseydi. Metnin dışına çıkılan yerler derli toplu olmadı, yanlış yorumlara da neden oldu.”