Akşener’den şok hamle! Vay uyanık Meral vay

Meral Akşener’in, son açıklamasıyla “Beni yok sayanı ben niye var kabul edeyim" dercesine ittifaklara kapıları kapatabilecek bir yaklaşım sergilediğini, ancak bir hafta sonraki GİK toplantısını işaret ederek de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a açık kapı bıraktığını ifade eden Akşam gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı, “İyi Parti şimdi yine bekleyecek. Kapıları gözleyecek. Gelirlerse... Akşener'e ‘biz ettik sen etme’ derlerse... Hem şarkı değişir, hem dans!” dedi. Fıçıcı, yazısında şunları kaydetti:

“Akşener "her şehirde kendi adayımızla" dedi.

Üstelik "İstanbul ile Ankara'nın kaybedilmesini göze alıyoruz" diyerek kararlılık vurgusu yaptı.

CHP ile yerel seçimler öncesi pazarlık için el yükseltmeye mi çalışıyor?

-Çoğunluk bu görüşte.

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Çünkü daha önce "kumar masası" dediği yere dönerek "güven" kırmıştı.

Yine aynı tavrı sergilerse...

Bundan sonra ne söylediğine bakılır, ne de yaptığına!

Herkes böyle düşünüyor ama...

Şarkı değişirse dans da değişebilir.

Neden?

Akşener'in mesajının asıl hedefini görebilirsek ipin ucunu yakalarız.

Burada, bir numaralı hedef CHP değil...

Kim?

-İmamoğlu ve Yavaş...

Nasıl?

Hatırlayalım.

Akşener Afyonkarahisar'da "her şehirde kendi adayları ile seçime girecekmiş gibi hazırlandıklarını ama yerel işbirliklerine de açık olacaklarını" ifade etmişti.

Kimilerine göre bu çıkışıyla İmamoğlu ve Yavaş'a "gelin görüşelim" çağrısı yaptı.

Bekledi.

Gelmediler.

Aksine...

Adaylıkların ilan ettiler.

İmamoğlu kendi başına "İstanbul ittifakı" dedi.

Yavaş "partiler üstü aday" havasına büründü.

Bu durum İyi Parti'de "kolay lokma mıyız" tepkilerinin yükselmesine yol açtı.

Ve...

Akşener son açıklamasıyla "beni yok sayanı ben niye var kabul edeyim" dercesine ittifaklara kapıları kapatabilecek bir yaklaşım sergiledi.

Ama...

Siyasetin "ciğerini" bilenlere göre kapılar henüz tamamen kapanmış değil...

Neden?

-Çünkü Akşener tarih verdi.

Bir hafta sonraki GİK toplantısını işaret etti.

Yani o zamana kadar kararlarının değişebileceğini duyurdu.

Kime?

-Yine aynı isimlere...

İmamoğlu ile Yavaş'a...

İyi Parti şimdi yine bekleyecek.

Kapıları gözleyecek.

Gelirlerse...

Akşener'e "biz ettik sen etme" derlerse...

Hem şarkı değişir, hem dans!”