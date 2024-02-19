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Gündem Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler! 'Eli genel merkezde, gözü...'
Gündem

Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler! 'Eli genel merkezde, gözü...'

Yeniakit Publisher
2024-02-19 15:49:00 -
Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler! 'Eli genel merkezde, gözü...'

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla , İYİ Parti lideri Meral Akşener'in arası açılmaya devam ediyor. Akşener, haddini aşarak İYİ Parti'nin iç işlerine karışan İmamoğlu'na sert sözler söyleyerek kendi adaylarını çıkartacaklarını açıkladı. Akşener, Mansur Yavaş'a ise ''Korkak'' dedi. Akşener, ''Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde olanlar bu şehirleri yönetemez'' dedi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla , İYİ Parti lideri Meral Akşener'in arası açılmaya devam ediyor. Akşener, haddini aşarak İYİ Parti'nin iç işlerine karışan İmamoğlu'na sert sözler söyleyerek kendi adaylarını çıkartacaklarını açıkladı. Akşener, Mansur Yavaş'a ise ''Korkak'' dedi. Akşener, ''Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde olanlar bu şehirleri yönetemez'' dedi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla , İYİ Parti lideri Meral Akşener'in arası açılmaya devam ediyor. Bir zamanlar aralarından 'Su sızmayan' Akşener ve İmamoğlu kavgası büyümeye devam ediyor.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak görmeyen isteyen Akşener, İYİ Parti'nin iç işlerine karışan Ekrem İmamoğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu.

AKŞENER: İSTANBUL'A HEP KARİYER BASAMAĞI OLARAK BAKILDI

CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a 'Korkaklar' diyen Akşener, kendi adaylarını çıkartacaklarını açıkladı.

Bugün partisinin aday tanıtım toplantısında konuşan Meral Akşener'in hedefinde Ekrem İmamoğlu vardı. Akşener, ''İstanbul'a hep kariyer basamağı olarak bakıldı'' ifadelerini kullanan Akşener, 2019 yılında desteklediği İmamoğlu'nu kendine hedef belirledi.
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ELİ GENEL MERKEZDE GÖZÜ BAŞKA MEVKİLERDE OLANLAR BU ŞEHRİ YÖNETEMEZ

Akşener, ''Eli genel merkezde gözü başka mevkilerdeyken İstanbul'u yönetemez'' diyerek Ekrem İmamoğlu'nun hem CHP'yi hem İYİ Parti'yi karıştırmasının altındaki sebebi açıkladı.

CHP'li İmamoğlu'nun İBB başkanlığı gibi bir hedefinin olmadığını, gözünün CHP genel başkanlığında olduğunu üstü kapalı şekilde ifade eden Akşener şu sözleri söyledi;

''Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez. Mesela, aklı şahsi siyasi hesaplarında, sureti İstanbullularda olanlar bu şehri yönetemez''

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