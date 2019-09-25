Akşener'den güldüren CHP-HDP açıklaması: İlişki var mı bilmiyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir televizyon programında CHP-HDP ilişkisine yönelik açıklamalarda bulundu. Akşener, seçim öncesi ve sonrasında CHP ile HDP arasındaki ittifakı ve açıklamaları görmezden gelerek komik bir cevap verdi.

"Aralarında iletişim var mı bilmiyorum"

Akşener, Fatih Altaylı'nın; "HDP ile CHP'nin belirli bir düzeyde ilişki kuruyor olması sizi biraz rahatsız ediyor mu?" sorusuna İyi Parti Genel Başkanı Akşener şu cevabı verdi; "Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP arasında herhangi bir ilişki, iletişim var mıdır, yok mudur? Ben bilmiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu ile bu konuda herhangi bir konuşmamız olmadı. Kılıçdaroğlu bize der ki; 'Biz HDP+Saadet artı, artı gitmek istiyoruz siz de buyurun..' O zaman biz fikrimizi hayır diye söyleriz. Çünkü HDP'nin PKK'yla olan iletişimi, PKK'yla arasına bir türlü mesafe koyamaması bunlar kabul edilebilir, bizim hoş karşılayacağımız şeyler değil."