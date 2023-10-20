Akşener'den CHP'ye 'Tezkere' Tepkisi ve Sert Eleştiri
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Düzce'de dün belediye başkan adayının tanıtım toplantısında Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresine rez oyu veren CHP'yi sert bir dille uyardı
Meral Akşener’den CHP’ye tezkere tepkisi: HDP ile kıyasladı
Düzce’de belediye başkan adaylarını tanıtan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener burada yaptığı konuşmada Irak ve Suriye’ye asker gönderme tezkeresine ret oyuna veren CHP’ye tepki gösterdi.
CHP'YE TEZKERE ELEŞTİRİSİ
Akşener, CHP'nin Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresine hayır oyu vermesini de eleştirdi. Akşener, "Bütün bu tür tezkereleri HDP hariç tüm Meclis kabul ederdi. Ama bu dönem başka bir şey yaşandı. Birden bire geçen dönem hayır dendi. Bu hayır denirken bir tane yabancı postalı bu ülkeye giremez diye bir argüman üzerinden evet diyenlerin tamamı yabancı postala buyur demiş gibi bir hainlikle evet diyenleri itham eden bir dille karşı karşıya kaldık." ifadelerini kullandı.
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