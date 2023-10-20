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Gündem Akşener'den CHP'ye 'Tezkere' Tepkisi ve Sert Eleştiri
Gündem

Akşener'den CHP'ye 'Tezkere' Tepkisi ve Sert Eleştiri

Yeniakit Publisher
2023-10-20 12:35:00 -
Akşener'den CHP'ye 'Tezkere' Tepkisi ve Sert Eleştiri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Düzce'de dün belediye başkan adayının tanıtım toplantısında Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresine rez oyu veren CHP'yi sert bir dille uyardı

Meral Akşener’den CHP’ye tezkere tepkisi: HDP ile kıyasladı

Düzce’de belediye başkan adaylarını tanıtan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener burada yaptığı konuşmada Irak ve Suriye’ye asker gönderme tezkeresine ret oyuna veren CHP’ye tepki gösterdi.

CHP'YE TEZKERE ELEŞTİRİSİ

Akşener, CHP'nin Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresine hayır oyu vermesini de eleştirdi. Akşener, "Bütün bu tür tezkereleri HDP hariç tüm Meclis kabul ederdi. Ama bu dönem başka bir şey yaşandı. Birden bire geçen dönem hayır dendi. Bu hayır denirken bir tane yabancı postalı bu ülkeye giremez diye bir argüman üzerinden evet diyenlerin tamamı yabancı postala buyur demiş gibi bir hainlikle evet diyenleri itham eden bir dille karşı karşıya kaldık." ifadelerini kullandı.
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Yorumlar

KEMALİST

Adam hala diyor ki, yabancı asker gelecek 5 tezkere oldu hala Asker gelecek Doğrusunu söylemiş meral helal olsun KILIÇDAROĞLUNUN kafası...
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