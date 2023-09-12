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Gündem Akşener'den CHP ile 'şartlı ittifak' kararı!
Gündem

Akşener'den CHP ile 'şartlı ittifak' kararı!

Yeniakit Publisher
2023-09-12 16:53:00 -
Akşener'den CHP ile 'şartlı ittifak' kararı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul ve Ankara'da olası bir iş birliği için CHP'ye kriterler sunacağı ileri sürüldü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul ve Ankara'da olası bir iş birliği için CHP'ye kriterler sunacağı ileri sürüldü.

CHP ve İYİ Parti’nin, Ankara ve İstanbul gibi illerde belediyelerinin çoğunluğunu Cumhur İttifakı’nın kazanma olasılığı karşılığında “işbirliği kartını yeniden açacağı” ancak bu işbirliğinde “kriterleri Akşener’in belirleyeceği” ileri sürülüyor.

Cumhuriyet’te yer alan kulis haberine göre, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in CHP’ye, Ankara, İstanbul gibi iller özelinde “HDP ile mesafeli olun. CHP’li kurmaylar söylemlerine dikkat etsin ve büyükşehirlerdeki ilçelerde iki parti arasında eşit dağılım yapılsın” uyarısını yapabileceği de ifade ediliyor.

“CHP’nin de ‘eşit dağılım’ talebine karşı çıkmayacağı” ileri sürülüyor.
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