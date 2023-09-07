Akşener yerin dibine soktu hala akıllanmadılar! CHP'den İYİ Parti ile ittifak açıklaması
Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki hezimetin ardından birbirlerini suçlama yarışına giren 6'lı masa ortaklarının ittifak arayışı devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, yerel seçimlere ilişkin, "Gerekirse ittifak yaparız, gerekirse tek başımıza gireriz. Partimizin yetkili kurulları yeri geldiğinde gerekli kararları alacak ve kamuoyuyla paylaşacaktır" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Köksal, İYİ Parti ve CHP'nin yerel seçimlere yönelik açıklamaların hatırlatılması üzerine "CHP olarak gerekirse ittifakla, gerekirse tek başına bu seçimlere gireceğiz. 7 ay sonra yapılacak yerel seçimler için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalara devam ediyoruz" dedi.
"Gerekirse ittifak yaparız"
Köksal, 'Kapılar İYİ Parti için tam anlamıyla kapandı diyemeyiz, doğru mu?' şeklindeki soruya ise "Gerekli yerlerde zaten gerekirse ittifak yaparız, gerekirse tek başımıza gireriz. Partimizin yetkili kurulları yeri geldiğinde gerekli kararları alacak ve kamuoyuyla paylaşacaktır" diyerek cevap verdi.
Köksal ayrıca partisinin 100'üncü yılının 9 Eylül'de kutlanacağını belirterek, vatandaşları CHP'nin kutlama etkinliklerine davet etti.
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