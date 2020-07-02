Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına Erdoğan'dan cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sosyal medyada artan şiddetin, yalan söylemler ve gerçeklerin çarpıtılması ile ilgili olarak söylediği sözleri bazı sosyal medya kuruluşları ve kişilerce 'Sosyal medya kapatılacak' şeklinde lanse edildi. Bu duruma adeta destek verircesine Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan da destek geldi.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir Netflix dizisine gönderme yaparak “Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim Sayın @RTErdogan” dedi.



Akşener’in bu paylaşımına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan da destek geldi. Kılıçdaroğlu, Akşener’in sözlerini alıntılayarak “Aman Meral Hanım, şimdi hırsından spoiler verir” ifadelerini kullandı.



Akşener ve Kılıçdaroğlu'na yine sosyal medya üzerinden cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı sosyal medya platformlarıyla ilgili bugünkü açıklamalarının bağlamından koparılıp çarpıtılmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: