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Siyaset Akşener ve Karamolloğlu'ndan solculara şirin görünme çabası
Siyaset

Akşener ve Karamolloğlu'ndan solculara şirin görünme çabası

Solculara şirin görünme çabası içine giren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündemdeki alkol satışı konusuna ilişkin 'Tuzak' değerlendirmesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 12:27:00 -
Akşener ve Karamolloğlu'ndan solculara şirin görünme çabası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberinde heyet, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na ziyarette bulundu. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyen iki isim gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Alkol satışı konusu

Akşener ve Karamollaoğlu tam kapanmayla birlikte 17 gün boyunca tekellerin muaf tutulan işyerleri arasında bulunmaması nedeniyle alkol satılamayacak olmasına ilişkin konuştu. Solculara şirin görünmek için bir takım sözler sarf eden iki isim bu olayın dikkatleri başka bir tarafa çekmek için yapıldığını savundu. Esnafa yapılacak yardımların konuşulması gerekirken bu konunun konuşulmasının bilinçli yapıldığını iddia eden Akşener, "Bu taleplerin konuşulması gereken tam kapanmada alkol satışının yasaklanıp yasaklanmamasının konuşulması tam bir ‘cambaza bak' meselesidir. Dolayısıyla biz asıl mevzuları kapatmak üzerine ortaya konan bu tür tuzaklara düşmememiz lazım." dedi. Karamollaoğlu ise Akşener'in sözlerinin isabetli olduğunu belirterek "Burada dikkatleri başka tarafa çekmek gibi bir gayret var. Bu tarzdaki davranışlarla dikkatler vatandaş nezdinde başka tarafa çekilip orada başka bir hava doğurulmaya çalışılıyor. Ama aslında esas olan esnafın sıkıntısıdır." ifadelerini kullandı.

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