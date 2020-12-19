Akşener, teşkilatlardan illerin sorunlarını dinliyor

ANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlarından, bulundukları il ve bölgelerin sorunlarını dinliyor.

Alınan bilgiye göre, Akşener, il başkanlarıyla 10-12'şer kişilik gruplar halinde bir araya gelerek illerin ekonomik ve sosyal sorunlarını istişare ediyor.

Teşkilatlardan esnafla sürekli temas halinde olmaları ve esnafın sorunlarını dinlemelerini isteyen Akşener, belediyelerin çalışmaları hakkında da bilgi alıyor.

Akşener, toplantılarda partinin daha geniş kitlelere ulaşması için üyelik konusunda yapılması gereken faaliyetler üzerinde de duruyor.

Değişik bölge ve illerden bir araya gelen gruplar, sorunların yanında çözüm önerilerini de sunuyor.

Teşkilatların çalışmalarının da ele alındığı toplantılarda Akşener, il başkanlarından vatandaşın memnun olacağı, taleplerinin karşılanmasına yönelik çalışmalar yapmalarını istiyor.

Şu ana kadar yapılan toplantılarda öne çıkan sorunların başında, çiftçinin tarımsal kredi borçlarıyla ilgili sıkıntılarının geldiği belirtiliyor.

Çalışmanın sonuçları, İYİ Parti tarafından vatandaşların sorunlarının çözümüne dönük oluşturulacak politikalara yansıtılacak.

Akşener'in il başkanlarıyla gruplar halinde görüşmeleri gelecek hafta da devam edecek.