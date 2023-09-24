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Gündem Akşener rahatsızlandı! Tüm programları iptal ettiler
Gündem

Akşener rahatsızlandı! Tüm programları iptal ettiler

Yeniakit Publisher
2023-09-24 20:07:00 -
Akşener rahatsızlandı! Tüm programları iptal ettiler

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in rahatsızlandığını ve programlarının ertelendiğini açıkladı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in rahatsızlandığını ve programlarının ertelendiğini duyurdu.

Kaynak: DHA

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