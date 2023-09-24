Akşener rahatsızlandı! Tüm programları iptal ettiler
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in rahatsızlandığını ve programlarının ertelendiğini açıkladı.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in rahatsızlandığını ve programlarının ertelendiğini duyurdu.
Kaynak: DHA
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