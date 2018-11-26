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"Akşener, Kılıçdaroğlu'ndan Ankara'yı istiyor"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüştüğünü ve Akşener'in CHP'den Ankara'da İYİ Parti adayının desteklenmesini istediğini belirtti.

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:22
"Akşener, Kılıçdaroğlu'ndan Ankara'yı istiyor"

Ankara yerel seçim için kritik bir haftaya girdi. Bu hafta, yerel seçimde işbirliği için kritik görüşmeler olacak. AK Parti - MHP arasındaki iş birliği formülü arayışlarında AK Parti Genel Başkan Mehmet Özhaseki, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile bir araya gelecek.

Ayrıca AK Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını ya salı günü ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Amerika seyahati sonrasında açıklayacak. MHP de 3 büyükşehirde aday çıkarmayacak ve AK Parti'nin adaylarını destekleyecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu bugün saat 15.00'te ziyaret edecek. Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan partiler arasında, bazı bölgelerde dirsek temaslarının olabileceğini söylemişti. CHP ile ittifak görüşmelerini sürdüren İYİ Parti cephesine ilişkin ise, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan "Akşener, Ankara'yı isteyecek" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

"Akşener, Ankara'yı istiyor"

Hakan şunları aktardı:

"İyi Parti ile CHP yerel seçimde ittifak yapacak mı? İşte bu önemli sorunun cevabını almak için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüştüm. Meral Akşener, açık ve net bir "dayatma" şeklinde olmasa da üç büyük şehirden İstanbul ve İzmir'de CHP adayının, Ankara'da ise İYİ Parti adayının desteklenmesi gerektiğini düşünüyor. En azından beklentisi bu yönde."

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 12:22
  1. İzmir
  2. Meral Akşener
  3. iyi parti
  4. CHP
  5. Ankara
  6. İstanbul

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